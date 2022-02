El primer ministro de la provincia canadiense de Alberta, Jason Kenney, está demandando al primer ministro de la nación, Justin Trudeau. La medida surge luego de que el mandatario nacional activara la polémica Ley de Emergencias. Esta es una legislación que data de 1988 y otorga poderes extraordinarios al Gobierno federal.

Entre las prácticas que se pueden permitir bajo la protección de esta media figura el derecho de prohibir los viajes desde o dentro de cualquier área específica y de requisar la propiedad que considere necesaria para manejar cualquier situación.

La implementación de esta legislación provocó molestia en la ciudadanía y el primero en demostrarlo fue Kenney, quien informó el viernes pasado que Alberta preparará una impugnación judicial por el «uso injustificado de la Ley de Emergencias». El funcionario tacha su uso como innecesario y desproporcionado. Agregó que esto también viola la justicia natural, se entromete en la jurisdicción provincial y crea un precedente peligroso para el país. Asimismo, indicó que su equipo legal puede apoyar otros desafíos judiciales.

“El sábado 26 de febrero, el gobierno anunciará una decisión final sobre pasar a la Fase 2 de nuestro plan para levantar casi todas las restricciones el 1 de marzo. Será una decisión prudente basada en los últimos datos», tuiteó.

La figura del primer ministro Jason Kenney ha tomado un mayor auge desde que llegó al poder en Alberta en 2019, tras encabezar el efecto dominó que puso fin a las restricciones anticonstitucionales en las provincias del país norteamericano frente al coronavirus. Hasta ahora, la mitad de estas jurisdicciones en Canadá, cinco de diez, anunciaron que no se aplicarán más dichas medidas.

Es por ello que ante el panorama que vive Canadá con la activación de esta legislación por parte de Trudeau, Kenney se pronunció en defensa de los habitantes de su provincia y otros quienes acompañan esta iniciativa.

Al respecto, el político afirmó que “la invocación de la Ley de Emergencias por parte del gobierno federal (Trudeau) es una medida innecesaria y desproporcionada que puede violar las libertades civiles, invade la jurisdicción provincial y crea un precedente muy peligroso para el futuro y no es necesario. Como demostramos aquí en Alberta en Coutts y Ontario en el puente Windsor Ambassador, las autoridades policiales provinciales pueden lidiar con los bloqueos ilegales de carreteras”.

Alberta is filing a Court challenge to the unjustified use of the Emergencies Act.

We may also intervene in support of other Court challenges.

As Tommy Douglas said about the use of the War Measures Act in 1970, it’s like “using a sledgehammer to crack a peanut. https://t.co/lx53TNcaJb pic.twitter.com/QD98vKgc32

— Jason Kenney (@jkenney) February 19, 2022