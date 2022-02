La Policía de Canadá despejó este domingo el bloqueo del puente internacional Ambassador que desde hace una semana impedía el tráfico de mercancías y particulares entre dicha nación y Estados Unidos. Decenas de agentes arrestaron a algunos de los manifestantes que se resistieron a abandonar la protesta. La Policía de Windsor señaló en Twitter que están realizando arrestos y «vehículos están siendo retirados», indicó EFE.

Esta vía que se conoce como el cruce terrestre más concurrido de Estados Unidos a Canadá estuvo tomado por los camioneros que exigen el fin de las restricciones impuestas contra el coronavirus y el abuso de poder por parte del Gobierno de Justin Trudeau.

Esta semana, el gobierno de Biden instó al Gobierno del primer ministro Justin Trudeau a usar sus poderes federales para poner fin al bloqueo de camiones por parte de los canadienses que protestan por las restricciones del país por el COVID-19, ya que la manifestación obligó a cerrar las plantas automotrices en ambos lados de la frontera, dejando sin empleo a decenas de miles de personas a ambos lados de la frontera.

Canadá envía el 25 % de sus exportaciones a Estados Unidos, y suele transitar alrededor de 8.000 camiones al día. Un valor de 300 millones de dólares en bienes se transporta diariamente por el puente Ambassador, entre Windsor y Detroit.

La crisis de abastecimiento y el impacto económico para ambas naciones provocó una amenaza por parte de Trudeau contra los manifestantes y una reunión con su contraparte de EE.UU. Joe Biden se enfrenta al hecho de envalentonar a la población con manifestaciones similares. Las protestas en Nueva York ya empezaron y la prepotencia de Trudeau le deja a Biden un ejemplo de cómo avivar el descontento social.

«Hoy compartí un mensaje claro para quienes participan en los bloqueos y ocupaciones ilegales: los hemos escuchado. Pero hay consecuencias por violar la ley, y esas consecuencias son cada vez más severas. Es hora de volver a casa a sus comunidades», sentenció Trudeau.

La respuesta ciudadana fue en la dirección contraria: hubo unidad. Un manifestante replicó agradeciendo a Trudeau, pues intentó separar al negro del blanco, al que se pone mascarilla con quien se la quita, al vacunado del no vacunado y lo que logró es que ahora estén unidos contra su agenda divisoria. «Lo que tú significaste para el mal, Dios significa para el bien. ¡Aleluya!», exclamó el ciudadano.

«Todas las opciones están sobre la mesa», advirtió Trudeau, en una clara amenaza contra los manifestantes. Es hora que vuelvan a sus casas, agregó.

Enseguida el psicólogo Jordan Peterson le contestó: «No se equivoque: su gobierno continúa violando los derechos constitucionales de sus ciudadanos sin ninguna justificación de emergencia restante y no puede detener un movimiento descentralizado con fanfarronadas, amenazas o fuerza».

Make no mistake: Your gov't continues to violate your citizens' charter rights with no remaining emergency justification and you can't stop a decentralized movement with bluster, threats or force @JustinTrudeau https://t.co/asJEa1rmD9

— Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) February 12, 2022