Indignación es el sentimiento que prima en el mundo frente a la cancelación de la visa en Australia al campeón mundial de tenis Novak Djokovic. El término tiranía sanitaria resuena en vista de que la imposición de la vacuna contra el coronavirus está cerrando más puertas, esta vez a un deportista destacado.

#ArgentinaSupportsDjokovic es tendencia número uno en las redes sociales en esta nación sudamericana en respaldo al tenista que a pesar de llevar una exención médica, las autoridades australianas le negaron la entrada al país y le revocaron su visa.

Y no solo eso, Djokovic fue detenido unas seis horas en el aeropuerto de Melbourne, acusado de no haber cumplido con los requisitos de ingreso al país. Allí le avisaron que sería deportado.

Novak Djokovic detained for 6 hours, interrogated, treated like a terrorist, all over a vaccine exemption.

An utter disgrace.

This is our collective future if these bastards have their way.

If they can do this to a multi-millionaire superstar, what are they gonna do to you?

— Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) January 5, 2022