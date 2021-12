La variante omicron del coronavirus ha llevado a los gobiernos a implementar nuevamente las restricciones que tuvo que soportar la sociedad al inicio de la pandemia y que se creían superadas con el avance de la vacunación. Todo esto pese a que se ha demostrado que la nueva cepa no es más letal que las anteriores y, por lo tanto, no amerita que el mundo vuelva a entrar pánico y se someta nuevamente a los estrictos confinamientos que tanto daño hicieron a las libertades individuales y a las economías del mundo.

Las evidencias han estado a la vista. Hace apenas una semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que no había pruebas que indicaran que la nueva variante es más grave que las identificadas previamente. Esto concuerda con lo dicho por la doctora sudafricana que fue una de las primeras en detectar la variante omicron. Angelique Coetzee, presidente de la Asociación Médica Sudafricana, dijo recientemente a Reuters que los pacientes tenían síntomas diferentes a los de la variante delta dominante, aunque «muy leves» y que podían tratarse en casa.

Por estas razones, en distintos países del mundo, la sociedad civil se ha levantado en protesta contra el pase sanitario. Argentina se sumó a la lista por medio de una manifestación multitudinaria en el icónico obelisco.

Y es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires pretende imponer un pase sanitario a partir del 21 de diciembre. La ciudadanía no tardó en reaccionar para expresar su inconformidad.

Las protestas contra los pasaportes sanitarios son cada vez más recurrentes en las principales ciudades del mundo. En Bruselas, por ejemplo, sede de la Unión Europea, alrededor de 4000 profesionales de la salud protestaron contra la vacuna obligatoria que las autoridades pretenden imponer desde el 1 de enero de 2022.

Around 4,000 health workers protested in Brussels today against mandatory vaccinations for medical professionals that will come into effect on January 1.

Protesters also tried to force their way into the cabinet of Health Minister Frank Vandenbroucke, a police spokesperson said. pic.twitter.com/8zzHtdcZ6N

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) December 7, 2021