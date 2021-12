Lejos de derrumbarse, el revés que sufrió la senadora María Fernanda Cabal en la interna del Centro Democrático parece haberle dado mayor impulso al movimiento que logró construir en pocos meses con su precandidatura a la presidencia de Colombia. No haber sido elegida para llevar la bandera del uribismo en las presidenciales le ha permitido catapultar el cabalismo para las legislativas.

Y no se trata de dos proyectos antagónicos. Ella ha reconocido el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe Vélez y continúa su carrera política dentro del partido aunque sin callar frente a las diferencias que tiene en lo ideológico y lo conceptual con sus compañeros de tolda.

Por ello, no se limita a la hora de criticar públicamente decisiones del presidente Iván Duque que considera desacertadas y tampoco embarga sus principios a la corrección política cuando se trata de definir al cabalismo como un movimiento de derecha que enfrenta sin complejos al comunismo, el globalismo y las ideologías progresistas que amenazan a la sociedad.

Mantener la unidad para frenar el avance de la extrema izquierda que pretende llegar al poder con el exguerrillero y ahora senador Gustavo Petro es vital para la democracia colombiana. Ella lo sabe. Por ello ha mantenido la prudencia de cara a las presidenciales de 2022, posponiendo la ruptura con el Centro Democrático que parece inevitable en el mediano plazo.

Sin embargo, las fisuras se han hecho públicas. Las redes sociales han sido testigos de las diferencias entre la senadora y el partido, que con cierto sarcasmo –de lado y lado– han llevado a que este lunes inscriba su candidatura al Senado de la República como la última de la lista.

Su slogan “100 % Cabal” le ha servido para matizar la solicitud de ser ubicada como la número 100 de la lista de candidatos al Senado, tras habérsele negado ser la primera, una posición que esperaba luego de haber quedado en el segundo puesto de las encuestas que dieron como ganador al exministro de Hacienda y Crédito Público, Óscar Iván Zuluaga. Una elección que dejó un sabor amargo tanto en la senadora como en sus seguidores por la aparente falta de transparencia en la divulgación de los resultados, ante lo cual ella tampoco se calló.

TODO debe hacerse público, por respeto a los electores: 1)La muestra 2)Los datos recaudados, incluidas las 3000 encuestas desechadas. Esto, hasta hoy, no ha sido entregado ni a la auditoría, ni a la veeduría.¿Ya publicaste tus millonarios contratos, Natalia? https://t.co/NTlZpno9kH

Ya había generado roces la carta firmada por un grupo de congresistas que se hizo pública cuando el proceso de selección del candidato aún estaba en curso y en esta se adelantaba la preferencia por Zuluaga.

En el nuevo capítulo de la polémica entró en juego el propio expresidente Uribe, quien –haciendo honor a una promesa previa– entregó la cabeza de la lista de su partido para el Senado al exsecretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, haciendo a un lado una vez más a María Fernanda Cabal. Como era de esperarse, esto no cayó bien en lo que ahora se considera como el cabalismo.

Pero ella decidió no rendirse y, por el contrario, sacar provecho de la nueva adversidad. Como si se tratara de una predicción de carácter religioso, recordó en su cuenta de Twitter al momento de pedir el número 100 de la lista que «así como en la Biblia los últimos seremos los primeros».

#PRIMICIA He pedido al partido, en aras de lo sucedido con la cabeza de lista, que me dé el ultimo puesto, así como en la Biblia los últimos seremos los primeros, que me dé el número 100.

100% coherente

100% Cabal#AlAire en @Horadelaverdad

— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 9, 2021