Volvió el pánico y consigo las medidas restrictivas, pasaportes sanitarios e incluso el cierre de vuelos procedentes de países considerados de alto riesgo. Todo por causa de la aparición de la variante omicron del coronavirus. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que no hay pruebas de que dicha cepa sea más grave que las anteriores.

Mientras en países como el Reino Unido volvieron a hacer obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público y en los comercios, la OMS asegura que no hay mucho que temer.

Apenas días antes de Navidad, la directora de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, Jenny Harries, instó a las personas a «no socializar si no es necesario». Pero la evidencia ha demostrado que no hará falta someterse a más confinamientos.

Hasta ahora no se ha reportado una sola muerte por causa de la variante omicron, así lo declaró el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, quien agregó que no hay necesidad de adaptar las vacunas existentes a esta cepa.

«El patrón general que estamos viendo hasta ahora no muestra un aumento de la gravedad. De hecho, en algunos lugares del sur de África se están registrando síntomas más leves», explicó .

«Tenemos vacunas muy eficaces que han demostrado su poder contra todas las variantes hasta ahora, en términos de gravedad de la enfermedad y de hospitalización, y no hay ninguna razón para pensar que no vaya a ser así», en el caso de ómicron, agregó .

Esto concuerda con lo dicho por la doctora sudafricana que fue una de las primeras en detectar la variante omicron. Angelique Coetzee, presidente de la Asociación Médica Sudafricana, dijo a Reuters que los pacientes tenían síntomas diferentes a los de la variante delta dominante, aunque «muy leves» y que podían tratarse en casa.

A South African doctor who was one of the first to suspect a different coronavirus strain among patients said that symptoms of the Omicron variant so far were mild and could be treated at home https://t.co/bBxkqYphXw pic.twitter.com/dmi3s6GeAA

— Reuters (@Reuters) November 28, 2021