La última variante descubierta del coronavirus, omicron, no habría surgido en Sudáfrica, como se creía hasta ahora. Fue en Europa, específicamente en Países Bajos, donde se reportó un caso previo al anunciado en la nación africana.

Por medio del Instituto Nacional Holandés de Salud Pública, los Países Bajos reportaron un caso de esta cepa una semana antes de que los científicos la detectaran en Sudáfrica.

Inicialmente se creyó que la variante llegó al país europeo en un vuelo que arribó de Sudáfrica con 14 pasajeros que dieron positivo al ingresar a esta nación el 26 de noviembre. Pero la nueva prueba tomada por el instituto de salud RIVM de los Países Bajos encontró la variante omicron en muestras que datan del 19 y 23 de noviembre.

«Aún no está claro si estas personas también visitaron el sur de África», dijo el instituto. Por lo cual cada vez son más los países que implementan restricciones para viajeros internacionales, sobre todo de esta región.

Tanto Sudáfrica como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han rechazado las restricciones impuestas, señalando que el efecto es limitado. Es decir, que no sirve mayormente como prevención.

Las últimas noticias han mostrado que las prohibiciones de viaje tendrían dificultades para detener la propagación de la variante. Los Países Bajos, Bélgica y Francia ya han informado de casos en personas que no salieron de sus respectivos países antes de que la Unión Europea impusiera restricciones de vuelos.

También Alemania reportó ya su primer caso de omicron. Se trata de un hombre que no había estado en el extranjero ni había tenido contacto con nadie que estuviera fuera del país.

No obstante, países como Japón ya anunciaron la prohibición del ingreso de visitantes extranjeros desde el martes. Ese mismo día, la isla del sol naciente confirmó su primer caso de la variante omicron. Un diplomático procedente de Namibia que arribó a Japón el 28 de noviembre dio positivo en COVID-19 con esta cepa. Y este miércoles se suma un segundo contagio que corresponde a un pasajero que llegó de Perú el 27 de noviembre, según informó la portavoz del Ejecutivo, Hirozaku Matsuno. Marruecos también cerró sus fronteras aéreas por dos semanas.

De acuerdo con la jefe de la Agencia Europea de Medicamentos, Emer Cooke, las 27 naciones de Unión Europea están bien preparadas para la nueva variante del coronavirus. Si bien no se sabe qué tan efectivas son las vacunas actuales contra omicron, Cooke dijo que podrían adaptarse dentro de tres o cuatro meses, si es necesario.

Mientras, el Reino Unido volvió a hacer obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público y en los comercios. Y un mes antes de Navidad, la directora de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, Jenny Harries, instó a las personas a «no socializar si no es necesario«.

Por último, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo que omicron «ciertamente traerá algunos desafíos en términos de prevención y control» para los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en febrero en Pekín.

A South African doctor who was one of the first to suspect a different coronavirus strain among patients said that symptoms of the Omicron variant so far were mild and could be treated at home https://t.co/bBxkqYphXw pic.twitter.com/dmi3s6GeAA

— Reuters (@Reuters) November 28, 2021