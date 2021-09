El motor de búsqueda de Google eliminó y bloqueó los anuncios del grupo provida Live Action, de acuerdo con afirmaciones de la presidente de la organización, Lila Rose. El material que se suprimió incluía anuncios sobre un tratamiento médico utilizado para revertir la píldora abortiva, así como un video que muestra cómo se desarrolla un feto humano en el útero de su madre,

Rose, a través de su cuenta en Twitter, compartió una captura de pantalla de la notificación que recibió de Google. Allí dice que los anuncios se eliminaron por usar «términos de drogas restringidos», «contenido médico restringido», «salud en la publicidad personalizada» y «contenido engañoso».

BREAKING: At the request of abortion activists, @Google has just BANNED all of @LiveAction 's pro-life ads, including those promoting the Abortion Pill Reversal treatment, a resource that has saved 2500 children to date.

Sin embargo, al menos 2500 bebés han logrado nacer gracias a la iniciativa de Live Action que les permite tener una segunda oportunidad a las madres arrepentidas. Y por eso varias de ellas ahora se suman al reclamo. Pues sin esa información disponible, sus hijos no hubiesen nacido.

“No hay nada médicamente engañoso sobre el tratamiento de reversión de la píldora abortiva. Ha sido aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés)”, asegura una columna de The Washington Examiner.

Asimismo, el texto asevera que varios estados exigen que los proveedores de servicios de aborto informen a las pacientes que está disponible para ellos, en el caso de que deseen cambiar de curso, justo después de tomar la primera dosis de la píldora abortiva.

De hecho, fue histórico cómo en el estado de Luisiana, uno de los más restrictivos en materia del aborto, incluso legisladores del Partido Demócrata votaron a favor de informar a las mujeres sobre la posibilidad de revertir la interrupción del embarazo y salvar la vida de su hijo.

BREAKING: 11 more United States Senators are demanding @Google reverse their reckless ban on Live Action's ads that promote the Abortion Pill Reversal treatment

"Google's pro-life censorship is out of step with the science & reflects an unacceptable bias against pro-life views" pic.twitter.com/dHZQAzMFdI

— Live Action (@LiveAction) September 16, 2021