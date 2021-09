El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, se comunicó con su homólogo chino sobre la posibilidad de una supuesta amenaza nuclear orquestado desde Washington durante los últimos días de mandato de Donald Trump. Así lo confirmó y justificó su portavoz, el coronel Dave Butler. También el presidente Joe Biden le dio un espaldarazo a Milley.

Las declaraciones surgen luego de quedar expuesto el temor de Milley de que Trump ordenara un ataque nuclear en el libro de los periodistas Bob Woodward y Robert Costa llamado «Peligro» (Peril, en inglés). Como consecuencia, el general se reunió con otros líderes uniformados y tuvo dos llamadas telefónicas con su homólogo chino, el general Li Zuocheng, del Ejército Popular de Liberación, después de la toma del Capitolio ocurrida el pasado 6 de enero.

Para justificar lo que Donald Trump calificó como un delito de traición, el portavoz conjunto del personal, el coronel Dave Butler, dijo lo siguiente en un comunicado:

PENTAGON: Biden "has full trust and confidence in Chairman Milley and the job that he's doing." pic.twitter.com/cvUHCbUBLB

— Danny De Urbina (@dannydeurbina) September 15, 2021