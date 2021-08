El alcalde demócrata de Nueva York, Bill de Blasio, advirtió a los ciudadanos de la Gran Manzana que deberán vacunarse, de lo contrario no podrán circular libremente. Esta medida exigirá a las personas un comprobante de la vacuna COVID-19 para poder ingresar a restaurantes, sitios acondicionamiento físico y también de entretenimiento.

La llave para acceder a la Ciudad de Nueva York («The key to NYC pass») se llama la nueva medida con la cual el demócrata permitirá el acceso a espacios públicos (y privados) a los vacunados y se le negará a quienes no se hayan inoculado. Aplica tanto para consumidores como para trabajadores, explicó CBS News.

Por definición, lo opuesto a una llave es un candado. Entonces quien no esté vacunado estará encerrado.

Los cinco distritos de Nueva York están actualmente bajo las categorías «sustancial» y «alta», en cuanto a lugares de transmisión del coronavirus. Por lo cual el CDC (el Centro de Control de Enfermedades, por sus siglas en inglés) actualizó su guía de mascarillas la semana pasada, recomendando que todos usen tapabocas en entornos públicos interiores.

A diferencia de otras jurisdicciones, De Blasio anunció que hará obligatorio el uso de mascarillas. Exclamó que su principal prioridad son las vacunas pero, hizo una «recomendación fuerte» para que todos los neoyorquinos usen máscaras en espacios públicos cerrados. A su vez, destacó el peligro que alega tienen para los demás las personas no vacunadas.

«Queremos recomendar encarecidamente que las personas usen una mascarilla en ambientes interiores, incluso si están vacunados», dijo durante una sesión informativa. «Ahora bien, esto es particularmente cierto, por supuesto, si pudiera estar cerca de alguien no vacunado».

“Las vacunas son el arma número uno más poderosa contra el COVID con diferencia (…) Pero también creemos claramente que hay un lugar para las máscaras. Todo lo que hacemos está centrado en las vacunas. Toda la estrategia gira en torno a las vacunas, pero, por supuesto, queremos asegurarnos de que las personas estén usando las mascarillas de la manera correcta «, recalcó el demócrata.

Mayor Bill de Blasio: "If you want to participate in our society fully, you've got to get vaccinated." pic.twitter.com/UNHC9XInoY

— The Hill (@thehill) August 3, 2021