Joe Biden es el presidente más anciano en la historia de los Estados Unidos, por lo tanto, la probabilidad de que sea reemplazado por su vicepresidente, en caso de que su salud lo requiera, es alta, pero la mayoría de los votantes cree que Kamala Harris no está capacitada para el cargo.

Una encuesta administrada por la Convención de Acción de los Estados y el Grupo de Trafalgar encontró que 63,6 % de los encuestados dijeron que no confían en que Harris esté lista para ser presidente «según su desempeño como vicepresidente». De estos, 58,6 % no confían en lo absoluto y 5 % se muestran inseguros.

Solo 36,4 % de las más de 1000 personas encuestadas dijeron que estaban «muy confiadas», «algo confiadas» o «no estaban seguras» de la confianza que tienen sobre la facultad de Harris para servir como presidente.

Lo más destacado es que incluso entre los votantes de su propio partido el apoyo es relativamente bajo.

El 42,6 % de los demócratas encuestados dijo que no estaba «nada seguro» o «no muy seguro» de la capacidad de Harris para gobernar, mientras que el 52,3 % estaba «muy seguro» o «algo seguro» de su preparación.



More than 60% of likely U.S. voters are not confident Vice President Kamala Harris is ready to be president, according to a new Trafalgar Group survey. https://t.co/1l4jKV8kHW

— Newsmax (@newsmax) July 19, 2021