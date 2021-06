Los medios masivos son funcionales a Joe Biden, así lo cree más de 60 % de los votantes estadounidenses, según una reciente encuesta de Zogby Analytics.

El presidente más anciano de la historia de Estados Unidos no se enfrenta a preguntas difíciles en sus ruedas de prensa, alegan. Creen que los principales medios de comunicación protegen al presidente Joe Biden.

Frente a la pregunta si los principales medios de comunicación protegen a Biden al no hacerle preguntas difíciles sobre política (como la deuda nacional), el 62 % de los votantes encuestados declaró estar totalmente de acuerdo.

Apenas el 27 % está en desacuerdo, mientras que el 11 % dijo que no estaba seguro.

El desglose por partido que hace la firma Zogby Analytics en esta encuesta fue: 37 % demócratas, 35 % republicanos y 28 % independientes / no afiliados.

El estudio tiene un nivel de confianza de 95% y un margen de error de +/- 3,3 puntos porcentuales.

Poll: More than 60% of American voters believe the press protects President Biden https://t.co/wNciRjPbXS

La encuesta mostró que la percepción de que la prensa favorece a Biden no obedece a líneas partidistas. Incluso 55 % de los votantes de su propio partido, el Partido Demócrata, está de acuerdo en que los principales medios de comunicación protegen a Biden. Solo 34 % está en desacuerdo.

De hecho, el portal Washington Examiner publicó una nota titulada: «El Partido Republicano y los demócratas están de acuerdo: la prensa está ‘protegiendo’ a Biden».

«La mayoría de casi todos los subgrupos estuvo de acuerdo, en conjunto y de algún modo, en que ciertos medios estaban protegiendo a Joe Biden al no hacerle preguntas duras sobre política», detalló el encuestador Jonathan Zogby.

Cuando se preguntó sobre cuestiones específicas, algunas cifras fueron incluso mayores. Por ejemplo, sobre la creciente crisis fronteriza, el 63 % de los encuestados dijo que los medios están protegiendo a Biden.

La mitad de los votantes independientes también cree que los medios masivos son partidistas a favor de Biden, mientras que solo el 34 % están en desacuerdo.

The media have gone into full cheerleader mode for the Biden administration, even forgiving his very limited access to the media.

At least, that’s what voters, including Democrats, think.

https://t.co/e0SgB8INv6

— Washington Examiner (@dcexaminer) June 8, 2021