La muerte de George Floyd paralizó a Estados con movilizaciones y hasta saqueos. Finalmente fue condenado el policía Derek Chauvin, tras la decisión del jurado. Sin embargo, fuentes vinculadas aseguran que aún si lo declaraban inocente, iba a ir preso.

En caso que el jurado no lo declaraba culpable, los funcionarios del Departamento de Justicia habían pasado meses reuniendo pruebas para acusar al ex oficial de policía de Minneapolis por cargos de brutalidad policial federal, según un informe del Star Tribune.

“Si Chauvin fuera declarado no culpable de todos los cargos o el caso terminara en un juicio nulo, lo arrestarían en el juzgado, según fuentes familiarizadas con las discusiones de planificación”, dice el informe.

“Ahora, con el juicio estatal de Chauvin fuera del camino, los fiscales federales están avanzando con su caso. Planean pedirle a un gran jurado que procese a Chauvin y a los otros tres ex oficiales involucrados en el asesinato de George Floyd, J. Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao, por cargos de violaciones de los derechos civiles», agrega.

