En vista de que George Floyd estaba bajo la influencia de múltiples estupefacientes, Morries Lester Hall, su presunto vendedor de drogas, ha sido callado por su abogado.

La novia de Floyd, Courteney Ross, dijo que el testimonio de Hall podría servir como un «eslabón en la cadena» de las drogas que Floyd ingirió poco antes de su muerte, dejando expuesto al testigo a un cargo de asesinato en tercer grado.

Courteney confesó llorando que se volvieron adictos a los opioides en los últimos cuatro años, después de que a ambos se les prescribieran los medicamentos para el dolor crónico. Explicó que recurrieron al uso de drogas ilegales, luego de que se terminaron las prescripciones. Y señaló a Hall como una de las personas que le vendía drogas.

Morries Lester Hall estaba junto a Floyd en el asiento de copiloto cuando fue detenido, de modo que es testigo ocular del incidente.

Sin embargo, está actualmente en prisión y su abogado sostiene que cualquier cosa que diga sobre su presunta actividad de drogas con George Floyd podría dejarlo vulnerable a ser acusado de asesinato en tercer grado por la muerte del hombre negro de 46 años.

En su declaración de apertura, el abogado de Dereck Chauvin, Eric Nelson, dijo al jurado que escucharían a Hall, quien ha sido identificado durante el testimonio del juicio como un presunto traficante de drogas de quien Floyd obtuvo narcóticos.

Además, Floyd tenía coronavirus, condición que deteriora la respiración de los afectados.

Nelson afirma que una combinación de las poderosas drogas fentanilo y metanfetamina, ambas encontradas en el sistema de Floyd durante una autopsia, y una enfermedad cardíaca no detectada es lo que mató al hombre, lo que vuelve a Hall un valioso testigo de la defensa de Chauvin.

De acuerdo con la defensa de Chauvin, el testimonio de Hall podría servir para preguntarle dónde consiguió Floyd el billete de 20 dólares falso, si Floyd obtuvo medicamentos de él, sobre sus actividades antes de llegar al lugar de los hechos, sus interacciones con los empleados en el interior de la tienda, por qué él y Floyd le dieron a la policía nombres falsos y por qué Hall abandonó el estado inmediatamente después de la muerte de Floyd.

On June 5, 2020 appeared on GMA + other Media Now Pleads the 5th Because 'he could incriminate himself in drug dealing and potential 3rd-degree murder charges'

Días después de la muerte de Floyd, Hall declaró que él “iba a ser su voz”.

«Soy un testigo clave de los policías que asesinaron a George Floyd, y quieren conocer mi lado», dijo al New York Times a principios de junio de 2020.

Pero el mismo diario reportó que en ese momento Hall tenía órdenes de arresto pendientes en su contra por posesión de un arma de fuego, violencia doméstica y posesión de drogas.

Además, les dio un nombre falso a los policías en la escena del arresto de Floyd, según informó un funcionario de Minnesota al periódico.

Y, al igual que Floyd, ha sido acusado de intentar pagar con billetes falsos, motivó por el cual Floyd fue detenido.

Aunque al principio Hall se mostró dispuesto a testificar, en vísperas del juicio contra el policía Dereck Chauvin, el equipo legal de Hall no lo permitió.

«El Sr. Morries Lester Hall, a través del abogado que suscribe, por la presente notifica a todas las partes en este asunto que si es llamado a testificar, invocará su privilegio de la quinta enmienda contra la autoincriminación», dijo una moción de la Oficina del Defensor Público del Condado de Hennepin.

A lawyer for George Floyd's friend Morries Hall, who was in the car with Floyd when police arrived, argues that if Hall testifies in the murder trial of former officer Derek Chauvin, it could potentially be self-incriminating in the future. More here: https://t.co/rWzGfHu1Iy pic.twitter.com/Wt7ANhIl4l

— Reuters (@Reuters) April 6, 2021