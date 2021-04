El hombre mejor pagado en Hollywood también demostró ser el más humano, al promover un discurso de unión en medio de tanta división. Tyler Perry recibió el Premio Humanitario Jean Hersholt en la entrega 93 de los premios Óscar, el domingo 25 de abril.

En medio de imágenes de Black Lives Matter que encendieron la introducción a la entrega del Premio de la Academia, cargada de publicidad de documentales sobre el odio racial y denuncias de violencia policial, Tyler Perry dijo basta.

Frente a un público mayormente «progresista» Tyler llamó a una inclusión que involucra a todos, a un diálogo que encuentre un punto medio y señaló que el odio no debe ser apuntado hacia nadie; eso incluye a la policía.

«Tengo la esperanza de que todos enseñemos a nuestros hijos no solo a recordar, simplemente a rechazar el odio, a no odiar a nadie. Me niego a odiar a alguien porque sea mexicano, o porque sea negro, blanco o LBGTQ», exclamó.

La audiencia aplaudió rotundamente y Perry continuó: «Me niego a odiar a alguien porque es un oficial de policía», espetó.

"I refuse to hate someone because they are a police officer": Tyler Perry wins Jean Hersholt Humanitarian Award at the Oscars pic.twitter.com/P6PJZlUQdV

— The Post Millennial (@TPostMillennial) April 26, 2021