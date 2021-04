Dos frentes militares en simultáneo a los cuales vigilar es un reto grande para Estados Unidos. Por ello, el expresidente Donald Trump advirtió al actual mandatario, Joe Biden, que no permita el acercamiento militar entre China y Rusia.

Ya el presidente chino, Xi Jinping, describió una vez al presidente ruso Vladimir Putin como su «mejor amigo y colega»

«No empuje a Rusia al regazo de China«, le dijo Trump a Biden por su política hacia Moscú. También le pidió que se centre primero en China.

En una demostración de dominio, China envió un número récord de bombarderos y cazas a la zona de defensa aérea de Taiwán.

Altos oficiales militares de EE. UU. advierten que Pekín podría intentar apoderarse de la isla por la fuerza en los próximos seis años.

Rusia, paralelamente, ha desplegado la mayor cantidad de tropas en la frontera con Ucrania desde 2014 y China está monitoreando este avance militar, según el Departamento de Defensa de EE.UU.

«Te enfrentas a una guerra de dos frentes en la que no tenemos un ejército de dos frentes», dijo Elbridge Colby, exsubsecretario adjunto de Defensa durante la administración Trump.

“Si la OTAN espera que las fuerzas estadounidenses la rescaten simultáneamente con una pelea por Taiwán, no podemos hacer ambas cosas. No tenemos los activos. Eso puede crearnos grandes problemas», continuó.

