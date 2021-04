La Guerra Fría vuelve al cuadrilátero. Esta vez no por parte de Rocky e Iván Drago sino de la mano (y los puños) de Rose Namajunas, quien derrotó a la china Zhang Weili en la UFC al grito de «antes muerta que comunista».

Aunque la Unión Soviética lideró más de medio siglo de enfrentamientos contra Estados Unidos, China también auspició a guerrillas que se enfrentaron al ejército estadounidense. De modo que se trató de una guerra entre EE. UU. y sus aliados contra el bloque del este, oriental-comunista.

Los padres y abuelos de Rose padecieron el comunismo en Lituania, al este de Europa, donde su abuelo fue asesinado por soldados soviéticos cerca de su casa.

«Yo peleo por la libertad», exclamó Rose Namajunas, cuya familia escapó del comunismo para que ella pudiera vivir el sueño americano.

Rose Namajunas nació en Wisconsin y lleva su nombre en honor a su abuela, Rožė Gotšalkaitė Namajūnienė, viuda del asesinado.

Si bien no exclamó «antes muerta que roja (comunista)» durante la pelea sino antes, la atleta se vio ante la necesidad de explicar sus declaraciones.

«Y no odio a Weili ni nada de eso. No hay nada… ya sabes… pero siento que tengo mucho por lo que luchar en esta pelea y lo que ella representa (…) Me estaba recordando un poco a mí misma todos mis antecedentes y todos los lugares de donde vengo y mi familia y todo eso. Y quería educar a mi compañero de entrenamiento Chico Camus sobre la lucha lituana y la historia de todo esto. Así que vimos The Other Dream Team solo para tener una idea general de por qué luchamos».

This was the mentality of the 80s it was called the cold war, and Communist killed between 8 and 15 million people in that time. She said educate yourself.

— Jed Fiacco (@JedFiacco) April 11, 2021