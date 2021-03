Black Lives Matter recaudó 90 millones de dólares en el último año. Pero no lo ha repartido entre sus activistas y tampoco ha ayudado a las familias de las víctimas de violencia policial a las que alega defender.

Así quedó evidenciado en el reclamo de Michael Brown Sr, cuyo hijo tenía su mismo nombre y fue abatido por el policía Darren Wilson en Ferguson, Missouri, en 2014, desatando así una ola de protestas.

«¿Por qué la fundación de mi familia no ha recibido ninguna ayuda del movimiento?» Brown preguntó en un comunicado. «¿Cómo puedes dejar a las familias que ayudan a la comunidad sin ningún tipo de financiación?»

Hasta ahora, la familia Brown solo ha recibido 500 dólares de grupos afiliados a Black Lives Matter. Y Brown ha preguntado dónde irán todos los fondos recaudados por BLM.

En un video lo detalló Tory Russell, activista y cofundadora de la IBFA (International Black Freedom Alliance), quien se suma al reclamo de la familia de Brown y solicitan en conjunto 20 millones de dólares.

Today our co-founder, #Ferguson frontline organizer @VanguardTNT alongside #MikeBrown 's father demands 20 million from #BlackLivesMatter in order to continue the work they and other have been doing since the uprising since 2014. pic.twitter.com/4rDA28ZKnB

Luego de que se hizo público el anuncio de la cantidad de dinero que ha producido BLM, aprovecharon para exigir el monto.

Black Lives Matter Global Network Foundation dijo a Associated Press que otorgó 21,7 millones de dólares en subvenciones a los capítulos de BLM y otras organizaciones dirigidas por personas negras y terminó 2020 con un saldo de más de 60 millones de dólares.

La IBFA anunció en un comunicado que quiere el dinero «para continuar el trabajo que ellos y otros han estado haciendo desde el levantamiento de 2014».

What if I told you we never fucked with Black Lives Matter the organization? They just capitalized from that being the Ferguson slogan after Hands up Don’t Shoot https://t.co/nJqKvU8H4o

