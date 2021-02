La “justicia racial” se ha convertido en una industria lucrativa. Solo en 2020, Black Lives Matter Global Network Foundation recaudó más de 90 millones de dólares.

Lo que empezó como una protesta contra la brutalidad policial, presuntamente enfocada contra las personas negras en EE. UU., se convirtió en una fuerza política capaz de paralizar (y hasta saquear) el país.

Después de que Black Lives Matter recibió fuertes críticas por no compartir el dinero recaudado con los capítulos locales que reclaman haber recibido «poco o ningún apoyo financiero», Black Lives Matter Foundation publicó documentos por primera vez desde que surgió la organización, hace ocho años, reseñó Associated Press

De los 90 millones de dólares recibidos, un informe publicado esta semana detalló que la fundación tenía 8,4 millones en gastos en 2020 y anunció planes para compartir 21,7 millones en subvenciones a una variedad de grupos activistas de izquierda y capítulos locales de BLM.

Sin embargo, diez capítulos locales de BLM emitieron un comunicado denunciando que «la mayoría de los capítulos han recibido poco o ningún apoyo financiero de BLMGN desde su lanzamiento en 2013».

«Desde el establecimiento de Black Lives Matter Global Network, nuestros capítulos han planteado constantemente preocupaciones sobre la transparencia financiera, la toma de decisiones y la responsabilidad. A pesar de años de esfuerzo, BLMGN nunca ha producido ningún proceso interno aceptable de rendición de cuentas y estos eventos recientes han socavado los esfuerzos de los capítulos que buscan democratizar sus procesos y recursos», indica el comunicado.

Solo en junio de 2020, BLMGN anunció que estaba lanzando un fondo de USD 6,5 millones para apoyar a sus capítulos locales, después de haber recibido una gran cantidad de donaciones luego de la muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020.

No obstante, las filiales acusan que el dinero ofrecido no llega a su destino.

“Ya no nos podemos quedar callados”, anunció el capítulo de BLM en Washington, D.C. en noviembre de 2020, acusando que BLMGN no asignaba recursos a las subsidiarias.

For years, Black Lives Matter Global Network (@Blklivesmatter) has undermined the work & integrity of local chapters — including BLM DC.

Today we went public. Read our statement here: https://t.co/VTbu2aZzds #BlackLivesMatter #BLM10

— Black Lives Matter DC (@DMVBlackLives) November 30, 2020