La luna de miel entre el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) parece estar llegando a su fin. Pese a haber dado todo a cambio de nada, el Ejecutivo colombiano está siendo chantajeado por el grupo narcoguerrillero que no solo puso un freno al fallido proceso de diálogo sino que además está elevando el nivel de extorsión a la Casa de Nariño, aprovechando las indulgencias que ha conseguido bajo la actual Administración.

Después de anunciar este martes que los “diálogos de paz” entran en una “fase de congelamiento” porque –según el ELN– el gobierno ha violado los acuerdos, el jefe de este grupo guerrillero, alias ‘Antonio García’, agregó hoy que el proceso está en “abierta crisis”. Sus palabras suenan a extorsión, pues califica un diálogo regional que habría iniciado el Gobierno en el departamento de Nariño como un “montaje”.

Para el ELN, “esta situación se venía venir”. Los guerrilleros acusan al Ejecutivo de “violar los acuerdos” por supuestamente tratarse de diálogos “disfrazados” que se estarían llevando a cabo “por fuera del proceso nacional y desconociendo la delegación del ELN y la mesa”. Por este motivo, alias ‘Antonio García’ llamó a consultas a su delegación, confirmando que “los diálogos entrarían en una fase de congelamiento mientras el Gobierno Nacional se dispone a cumplir lo pactado”.

¿Y el ELN ha cumplido?

La pregunta que todo el mundo se hace es: ¿Y el ELN ha cumplido? Desde julio pasado, Gustavo Petro firmó un decreto en el que mandaba a suspender las operaciones militares contra el ELN como parte de un cese al fuego de 180 días que vencía el 29 de enero y fue prorrogado. Pero las hostilidades del ELN –cuyos líderes han indicado que no tienen intención de dejar las armas– no han cesado. Muestra de ello fue el terror sembrado en el municipio Fortul, en el departamento de Arauca, con lanzamientos de explosivos contra la fuerza pública el mismo día que se firmaba el decreto. Y aunque esta narcoguerrilla ha insistido en que no comete secuestros, apelando al descarado eufemismo de que solo tienen “prisioneros y retenidos”, el caso del padre del futbolista Luis Díaz en medio del supuesto cese al fuego dejó en evidencia el accionar criminal de quienes hoy acusan al gobierno de incumplimiento de lo pactado.

Esto ha sido desmentido por la jefa de la delegación del Ejecutivo, Vera Grabe, quien afirmó este miércoles que desde el inicio el gobierno “ha cumplido los criterios que se acuerdan” y que el ELN está generando una “crisis innecesaria”, al tiempo que reiteró la disposición desde la Casa de Nariño de “seguir cumpliendo los acuerdos y seguir avanzando en este proceso de paz”.

Alertas de posibles atentados

Este congelamiento de los diálogos por parte del ELN se anuncia a menos de dos meses de concluido el sexto ciclo de negociaciones que se celebró en La Habana, Cuba, en el que esta narcoguerrilla se comprometió a “suspender de manera unilateral y temporal las retenciones de carácter económico”, como llama a los secuestros de civiles. Sin embargo, con la liberación el domingo del odontólogo Juan Carlos Bayter, esta narcoguerrilla aún mantiene a tres personas en cautiverio.

Adicionalmente, este miércoles se conoció que hay alertas de posibles actos de terrorismo que pretendería cometer el ELN en el departamento de Antioquia, como respuesta a la captura a mediados de enero de uno de sus principales cabecillas, Númar Ovidio Barrientos Hernández, alias ‘Pastor’, señalado por las autoridades de ser el subcomandante del frente Héroes y Mártires de Anorí, a quien se le imputan los delitos de terrorismo, homicidio agravado, tráfico de armas y concierto para delinquir agravado, según publicó en exclusiva el medio local El Colombiano.

Entre el chantaje y la improvisación

Con todo este contexto, el ELN parece estar aprovechando las concesiones otorgados por el gobierno de Gustavo Petro en medio del cese al fuego para elevar la presión y continuar extorsionando no solo a ciudadanos sino al país en su conjunto ante la tolerancia que han mostrado las actuales autoridades colombianas. Vale recordar que durante la gestión de Iván Duque, las negociaciones con el ELN se paralizaron ante la negativa de liberar a los secuestrados; y para terminar de sepultar cualquier posibilidad de diálogo, este grupo criminal se atribuyó el atentado cometido en enero de 2019 en la Escuela de Cadetes General Santander de Bogotá, con un saldo de 23 muertos incluido el atacante.

Ahora, ni el expresidente Juan Manuel Santos –que se colgó un premio Nobel de la Paz por su cuestionado acuerdo firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)– cree en el proceso que impulsa el actual mandatario. “Nos falta por lo menos información, o no nos han dado la información de qué es lo que realmente buscan, qué es lo que quiere el ELN, a dónde quieren llegar en esa negociación”, dijo Santos en una reciente entrevista con la agencia EFE en la que incluyó un dardo contra Petro al advertir que en esto “no se puede improvisar”.