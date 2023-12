La decisión del Tribunal Supremo de Colorado de expulsar este martes al expresidente Donald Trump de las primarias republicanas en ese estado invocando la Enmienda 14 de la Constitución, contradiciendo a la Corte Suprema de Estados Unidos, en nada se diferencia de las inconstitucionales inhabilitaciones a opositores en Venezuela o la judicialización de candidatos en Nicaragua. De esta manera se mantienen en el poder Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Y que la totalidad de los jueces de la máxima Corte de Colorado hayan sido nominados por gobernadores demócratas hace ver a Joe Biden como uno de los mencionados dictadores latinoamericanos.

El tribunal de Colorado consideró que “el presidente Trump está descalificado para ocupar el cargo de presidente” y que, por lo tanto, “sería un acto ilícito según el Código Electoral que el secretario de Estado de Colorado lo incluya como candidato en la boleta de la primaria presidencial”.

Larga lista de contradicciones jurídicas

Según este fallo sin precedente en la historia de EE. UU., la Enmienda 14 de la Constitución –que prohíbe a personas que han participado en una insurrección ocupar un cargo de elección popular– le impide a Trump ser candidato, considerando su rol en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, una causa por la que el exmandatario está siendo procesado pero no ha sido condenado. Pero además, según las leyes estadounidenses, incluso si fuera puesto tras las rejas Donald Trump podría aspirar a la Presidencia y ser electo estando en prisión.

Las contradicciones no quedan allí. El Supremo de Colorado contradice al máximo tribunal federal de la nación, puesto que la Corte Suprema de EE. UU. rechazó el 2 de octubre estudiar un caso que pedía que el expresidente Donald Trump no pudiera volver a ser candidato por su presunta responsabilidad en el asalto al Capitolio. Según el recurso interpuesto por John Anthony Castro, un desconocido aspirante a candidato republicano a la Presidencia, al magnate neoyorquino se le debía aplicar la Enmienda 14 de la Constitución.

El Supremo de Estados Unidos decidió no aceptar esa impugnación y desestimó el caso sin ningún comentario ni votación registrada, según informó en ese momento la cadena CNN. Pero hay más. La jueza de distrito de Denver, Colorado, Sarah B. Wallace, determinó el 17 de noviembre que Donald Trump incurrió en “insurrección”, pero agregó que eso no lo inhabilita para ser candidato, puesto que no está claro si una enmienda constitucional de 1868, posterior a la Guerra Civil para evitar que personas asociadas con los insurrectos sureños de la Confederación pudiesen llegar al poder, es aplicable a la Presidencia en estos tiempos.

Como en Nicaragua y Venezuela

El tinte político en la decisión es más que evidente. El Tribunal Supremo de Colorado está conformado en su totalidad por jueces nominados por gobernadores del Partido Demócrata. Además, es una demanda recurrente que se ha intentado en varios estados y es la primera vez que prospera.

Es inevitable recordar como Daniel Ortega se declaró reelegido para un quinto mandato encarcelando a cada uno de los opositores que presentaron su nombre para las elecciones del 7 de noviembre de 2021, y como Nicolás Maduro ha usado las inhabilitaciones para quitarse del medio a cualquier rival electoral que ponga en riesgo su permanencia en el poder. Es así como actualmente están impedidos para participar en procesos electorales media docena de opositores, entre ellos la candidata unitaria de la oposición, María Corina Machado, electa por una abrumadora mayoría en las primarias del 22 de octubre.

“Plan de la izquierda financiado por Soros”

“Como era de esperarse, la Corte Suprema de Colorado designada exclusivamente por los demócratas falló en contra del presidente Trump, apoyando el plan de un grupo de izquierda financiado por Soros para interferir en una elección en nombre del corrupto Joe Biden al eliminar el nombre del presidente Trump de la boleta y eliminar el derechos de los votantes de Colorado a votar por el candidato de su elección”, respondió la campaña de Trump en un comunicado divulgado en las redes sociales en el que se anunció que apelará la decisión ante el máximo tribunal federal. “Tenemos plena confianza en que la Corte Suprema de los Estados Unidos fallará rápidamente a nuestro favor y finalmente pondrá fin a estos juicios antiestadounidenses”.

Ramaswamy propone a todos los candidatos retirarse

Con palabras similares se solidarizó con el expresidente el también candidato a la nominación republicana, Vivek Ramaswamy, quien no solo calificó la decisión como un “ataque real a la democracia, una decisión antiestadounidense, inconstitucional y sin precedentes tomada por una camarilla de jueces demócratas”, sino que además anunció que está dispuesto a retirarse de la contienda en Colorado y exhortó al resto de aspirantes, Ron DeSantis, Chris Christie y Nikki Haley a que hagan lo mismo de inmediato. “De lo contrario, respaldarán tácitamente esta decisión ilegal”, agregó.

Las primarias republicanas comienzan el 15 de enero en Iowa y será el 5 de marzo cuando se celebren en Colorado junto con otros 15 estados en el llamado supermartes. El favoritismo de Trump en todas las encuestas es indiscutible, llegando superar en intención de voto a tus rivales juntos.