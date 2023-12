Promesas hechas; promesas cumplidas. En su primer día en el cargo, el presidente Javier Milei hizo lo mejor que podía hacer.

Milei firmó un decreto por el que se reducía el número de ministerios del Gobierno argentino de 18 (o 21, según se cuente) a nueve.

La propuesta inmediata consolida estos ministerios en uno solo. Por el momento se desconoce el número de puestos de trabajo burocráticos eliminados a largo plazo, pero la medida señala el comienzo de un gran cambio. Las últimas actualizaciones también han dado algunos detalles sobre los puestos que se suprimirán.

Javier Milei’s minister of economy just announced an “emergency package” of measures to completely balance the budget in 2024 equivalent to over 5% of GDP.

This would be equivalent to a $1.4 trillion austerity package in a single year in the U.S. economy.

