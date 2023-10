La nueva etapa de negociación entre el chavismo y la oposición venezolana que se inició este martes en Barbados con la firma de dos acuerdos ha tensado la cuerda por ambos extremos. El régimen de Nicolás Maduro aprovechó para insistir con el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, y que hoy se mantienen con algunos alivios puntuales, pero excluyó del documento firmado la liberación de presos políticos y las inconstitucionales inhabilitaciones que pesan sobre tres opositores. Aunque la Plataforma Unitaria Democrática –el sector opositor que participó en esta reunión– aceptó por el momento avanzar con este convenio, Washington respondió hoy a Caracas que sin resolver estos dos temas no habrá levantamiento de sanciones.

“No veo la posibilidad de que el fondo, el propósito de ese acuerdo, sea cumplido sin esos dos pasos; y por lo tanto, esperamos que eso sí se va a cumplir”, respondió el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., Brian Nichols, en una entrevista con la cadena NTN24 cuando el periodista Gusatu Alegret le preguntó si… “¿es una línea roja para Estados Unidos el levantamiento de las inhabilitaciones y la liberación de presos políticos para cumplir con el compromiso de levantar las sanciones?”.

El alto funcionario de Estados Unidos se mostró confiado en que se va a solucionar el tema de la inhabilitación impuesta a María Corina Machado, específicamente, considerando que los otros dos dirigente inhabilitados (Henrique Capriles y Freddy Superlano) retiraron su candidatura, y ella es la gran favorita para ganar las primarias. En caso contrario, considera que no se podría avanzar.

Dos temas “claves” para Estados Unidos

“Yo confío en que se va a solucionar. Por parte de los Estados Unidos siempre hemos entendido que se va a solucionar ese tema. Si no se soluciona, las medidas que podemos tomar a favor de ese acuerdo no podrán avanzar, pero yo confío en las partes en que se va a solucionar ese reto en un tiempo muy razonable, y también el tema de los prisioneros políticos, que también es un tema que se va a solucionar”.

El chavismo, en voz del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, tensa la cuerda hacia su lado. Luego de la firma del convenio en Barbados insistió en que los candidatos inhabilitados no podrán inscribirse para participar en las presidenciales acordadas para el segundo semestre de 2024. A esto respondió Brian Nichols que “es clave solucionar esos dos temas (inhabilitaciones y presos políticos) si no, no va a haber una elección competitiva que represente la voluntad del pueblo venezolano”. Concluyó que la comunidad internacional está para apoyar las negociaciones pero las “partes tienen que seguir avanzando hacia eso, y rápido”.

Maduro quiere levantamiento de sanciones sin negociar inhabilitaciones

Apenas se dio a conocer la firma del acuerdo de este martes en Barbados, Maduro dijo que este es “el primer paso para el levantamiento pleno de todas las sanciones”. El lunes, el diario The Washington Post había asegurado que el régimen venezolano y el gobierno estadounidense habían llegado a un trato por el que Washington aliviaría las sanciones relacionadas con la industria petrolera de Venezuela a cambio de que Caracas permitiera la observación internacional en las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, una fuente citada por la agencia EFE aclaró ayer que no se había llegado a ningún acuerdo con Maduro, desmintiendo así la información publicada por The Washington Post.

En el apartado sobre “la promoción de derechos políticos y electorales” firmado este martes en Barbados se estableció que los comicios se realizarán en el segundo semestre de 2024 y se incluyo la participación de “misiones técnicas de observación electoral acordadas” de la Unión Europa, la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Centro Carter, entre otros organismos. Pero el levantamiento de las inhabilitaciones y la liberación de los presos políticos son temas “claves” para Estados Unidos, sin los cuales no están dispuesto a avanzar.