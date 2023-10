Son 15 procesos de diálogo los que María Corina Machado ha cuestionado por servir solo para darle oxígeno a un régimen que no busca más que prolongar su permanencia en el poder. La nueva etapa de negociación iniciada este martes en Barbados con la firma de dos acuerdos que excluyen las inhabilitaciones y los presos políticos a escasos cinco días de la primaria no es la excepción. El objetivo de la dictadura y un sector opositor de bajarle el tono a la candidata que encabeza todas las encuestas con un proceso de “conciliación” que haga a un lado la “confrontación” es claro. Es por ello que la coordinadora nacional de Vente Venezuela fijó hoy posición sobre los documentos firmados con Maduro a los que resta relevancia.

“El texto que se dio a conocer del acuerdo no arroja certeza a los venezolanos, al no precisar las acciones y plazos específicos que despejen la ruta hacia el 2024. En el pasado, el régimen de Maduro ha firmado acuerdos que viola reiteradamente. Lo relevante ahora no es que se firme un nuevo documento sino que su cumplimiento estricto se extienda hasta todos aquellos aspectos que contempla la Constitución y que genuinamente benefician a los venezolanos”, expresó María Corina Machado en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Aunque ella no hace referencia específica a la inhabilitación, ya que no la reconoce por no haber recibido una notificación formal y no cumplir con los requisitos constitucionales para estar inhabilitada, el cuestionamiento al hecho de que “no se precisen las acciones” y el apego estricto a la Carta Magna que reclama apuntan sin duda en esta dirección. También pone sobre la mesa la falta de “plazos específicos”, considerando que tan solo se acordó realizar la elección presidencial en el segundo semestre de 2024 pero no se fijó la fecha exacta.

A los venezolanos y a la comunidad internacional: pic.twitter.com/R2RN5fRzfB — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 18, 2023

Las inhabilitaciones, un arma política inconstitucional

Hay que recordar que en el punto 11 del acuerdo sobre promoción de derechos políticos y electorales tan solo se indica que «se permitirá la inscripción de todos los candidatos en la elección presidencial que cumplan con los requisitos constitucionales». En cumplimiento “estricto” de la Constitución, como expresa Machado en este comunicado, puede perfectamente invocar el artículo 42 de la Carta Magna para recordar que “el ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme”, es decir, luego de haber agotado todas las instancias judiciales como tribunales de apelación, y sobre ella no hay ninguna sentencia judicial en ninguna instancia. Pero es de conocimiento público cómo desde Miraflores se han usado las inhabilitaciones como arma política para sacar del juego a los candidatos que no le convienen al chavismo, imponiendo unas sanciones administrativas desde la Contraloría que no tienen sustento constitucional.

María Corina no participó y desconoce el alcance

Adicionalmente, María Corina Machado hace énfasis en que no ha participado en estas negociaciones y desconoce el alcance preciso de estos acuerdos firmados por un sector opositor con el régimen de Maduro. Esto tiene que ver con el hecho de que no tuvo representación directa ni indirecta, puesto que su partido Vente Venezuela no ha formado parte de estos procesos de diálogo, y Voluntad Popular (VP), organización política que sí se ha sentado en esa mesa y hoy apoya a Machado, en la reunión de este martes en Barbados fue vetada y su representante, Lester Toledo, no pudo participar, según aclaró VP en un comunicado.

Por todo esto, la candidata favorita para ganar la primaria de este domingo culmina haciendo un llamado a votar para “avanzar en la conquista de la libertad” y exige “en apego a la Constitución” la liberación “inmediata de todos los presos políticos civiles y militares, el cese de la persecución y las garantías de una elección presidencial en la cual se respeten los derechos políticos y civiles de todos los venezolanos” tanto dentro como fuera del país.