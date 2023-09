Impulsividad, aislamiento, obsesiones y frecuentes ausencias del presidente de Colombia han llevado a muchos a especular desde el enfoque político sobre su comportamiento errático y las consecuencias que esto implica para el país. Hoy se ha puesto sobre la mesa un supuesto diagnóstico clínico que podría aclarar las dudas. Tanto Gustavo Petro como su hermano tienen “el síndrome ese de autismo: Asperger”, aseguró Juan Fernando Petro en una entrevista.

Luego de haber acaparado titulares durante la campaña por las visitas a la cárcel La Picota, en Bogotá, para ofrecer rebajas de penas a corruptos a cambio de votos, el polémico hermando del mandatario volvió a ser noticia este lunes por su controversial confesión en el programa Los Informantes, de la cadena Caracol.

“Hay un momento que podemos estar con mucha gente, pero de pronto no estamos, aunque estemos físicamente, en el caso de Gustavo, es más intenso que el mío (…) Él habita su propio universo que está en su cabeza. A veces el mundo no existe allá afuera”, dijo Juan Fernando Petro.

¿Qué es el síndrome de Asperger?

Si bien este presunto diagnóstico no es motivo para atacar al presidente, tampoco puede ser una excusa para justificar sus faltas en el marco de sus funciones como jefe de Estado. Se trata de un trastorno del espectro autista que afecta la forma en que las personas interactúan y se comunican con los demás, según la definición de la Confederación Autismo España.

A pesar de que las personas con esta condición tienen un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media e incluso superior al promedio de la población, existe una lista de características que los diferencia del resto de las personas al momento de comunicarse como comprender el lenguaje según el significado exacto, es decir, no entender las metáforas o el sarcasmo; tener dificultad para elegir temas y saber cuándo terminar una conversación o para entablar una charla social. Según el hospital de niños Johns Hopkins, se caracteriza por la dificultad para la interacción social, las obsesiones, los patrones del habla extraños y pocas expresiones faciales.

Fechas que no cuadran

¿Tiene realmente Gustavo Petro el síndrome de Asperger? Aunque llegar a un diagnóstico preciso es una labor que le corresponde a los expertos, han surgido algunas dudas sobre los detalles planteados por el hermano del presidente. La primera tiene que ver con la época en que supuestamente fueron notificados sobre este trastorno.

Juan Fernando Petro dijo que este diagnóstico fue dado a conocer cuando eran adolescentes y su padre los llevó al psicólogo. Gustavo Petro tiene actualmente 63 años, lo que quiere decir que su adolescencia transcurrió entre 1972 y 1978. Sin embargo, no fue sino hasta 1994 cuando el síndrome de Asperger fue incluido en los manuales de psicología, primero en la cuarta edición del Manual Estadístico de Diagnóstico de Trastornos Mentales (DSM-IV), pero en la quinta edición se trasladó al manual de Trastornos del Espectro del Autismo (TEA). Adicionalmente, en Colombia este debate se amplió dos décadas después, cuando el médico neuropediatra Ricardo Andrés Naranjo Floréz, de la Universidad Nacional de Colombia, escribió en 2014 un artículo titulado: “Avances y perspectivas en síndrome de Asperger”.

Las mentiras de Petro

Esta contradicción temporal no ha hecho más que elevar las especulaciones. Hay quienes sueltan en las redes sociales que Gustavo Petro no es más que un “mitómano”. Si bien corresponde a los expertos calificar este comportamiento como patológico o no, la larga lista de mentiras que ha dicho el mandatario colombiano es de conocimiento público.

Nadie olvida la que sin duda es la más bizarra cuando en su época de senador presentó a un conocido actor porno español, Jordi el ‘chico polla’, como un estudiante que representaría a Colombia en las olimpiadas de física cuántica. Durante la pandemia dijo impunemente que la vacunación en el país tardaría siete años y hasta aseguró que “las vacunas no sirven” para la variante delta. A finales de 2021 vaticinó un “desplome” del precio del petróleo con consecuencias para Colombia, pues advertía que esto llevaría a una supuesta paralización de la exploración en el país. La realidad fue totalmente opuesta. Ya desde su cargo de presidente mostró en las redes sociales una foto de un hospital venezolano asegurando que correspondía a un centro de salud colombiano. Y el más reciente episodio ocurrió el mes pasado, cuando aseguró que “por la sequía cierra el canal de Panamá”, lo que fue desmentido por la Presidencia de ese país.

¿Una cortina de humo?

Por impulso, irresponsabilidad o intento de manipulación de la realidad para imponer un relato ideológico, Gustavo Petro le ha dado razones a sus opositores para dudar sobre el presunto diagnóstico del síndrome de Asperger y, en su lugar, afirmar que es simplemente un mitómano. Otros podrían incluso sospechar que se trata solo de un pote de humo para desviar la atención de confesiones más graves que hizo Juan Fernando Petro en la mencionada entrevista como la estrategia en las cárceles que habría permitido sumar más de un millón de votos para que su hermano llegara al poder.

¿Tiene realmente síndrome de Asperger el presidente Gustavo Petro, es solo un mitómano o se trata de una cortina de humo para desviar la atención de los escándalos que golpean su gestión?