La seguridad es sin duda la mayor preocupación de un país azotado por décadas por la violencia de grupos guerrilleros y el narcotráfico. Esa realidad que en los últimos años parecía haberse limitado a las zonas rurales en conflicto se ha hecho sentir también en las grandes áreas urbanas de Colombia. Y no se trata solo de atentados terroristas como el que cometió el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en enero de 2019 en la Escuela de Cadetes General Santander. La “Primera Línea”, que fue infiltrada por las narcoguerrillas –tal como lo confirmó un reciente fallo judicial– y ha estado presente en las protestas que terminan en caos y vandalismo, así como la política de la “paz total” del Gobierno de Gustavo Petro sin un plan de seguridad, crean un perfecto caldo de cultivo para que una ciudad como Bogotá se vuelva cada vez más insegura.

El exministro de Defensa, Diego Molano, hace un diagnóstico de la situación en entrevista con PanAm Post: “Confunden la política de paz con la política de seguridad. Y creen que la política de paz es la que garantiza seguridad y no fortalece la fuerza pública para que garantice seguridad”. Pero no se trataría de una ingenuidad. “La fuerza pública, hoy, en Colombia, las fuerzas militares y de policía, no tienen claro su papel. Y por supuesto, esto de alguna forma ha limitado su capacidad de actuación, lo que ha generado más violencia, e inclusive, yo diría que tener un ejército y una policía maniatada para actuar en contra de esos criminales”, agrega.

Si bien sus propuestas se enfocan en la capital colombiana, que aspira gobernar si consigue la victoria en las elecciones del 29 de octubre, Diego Molano no le quita la vista a las “premisas equivocadas” de la política de la “paz total” del Gobierno nacional, que según sostiene, “han hecho que se incremente la violencia, el narcotráfico y la inseguridad”.

Una de las banderas de su campaña para la Alcaldía de Bogotá es la construcción de una “mega cárcel tecnológica”, lo que ha hecho que muchos lo comparen con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Sin embargo, su principal referente internacional está del otro lado del Atlántico. Admira el trabajo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid en cuanto al respeto a la libertad. “Yo creo en la libertad, en el orden, en la autoridad y en el mérito”, destaca.

En este sentido, añade que “es una dificultad grande someter a los criminales, pero es lo correcto” y lamenta que “el Gobierno está mandando señales contrarias”. Asegura que el nivel de desaprobación de Petro equivale al nivel de preocupación de los colombianos que, según asevera, le pasarán factura en las próximas elecciones. A continuación la entrevista completa al exministro de Defensa de Colombia y candidato a la Alcaldía de Bogotá, Diego Molano: