La semana pasada habría muerto Luciano Marín Arango, mejor conocido como Iván Márquez, producto de las graves heridas sufridas el año pasado en un atentado en Venezuela. Es la segunda vez que circula la noticia sobre el fallecimiento del excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quien asumió luego como jefe de la Segunda Marquetalia, y ahora también la segunda vez que podría desmentirse la información, según el Gobierno colombiano, que ha evitado confirmar la muerte y ahora sugiere que podría estar vivo.

Así lo insinuó este viernes el canciller Álvaro Leyva en un par de entrevistas, en las que no solo insistió en que no hay certeza de la muerte de Iván Márquez sino que además lanzó que existe la posibilidad de que esté vivo.

“La confirmación no se ha hecho. Hay una noticia sobre un medio que nunca se confirmó. Pero en otro diálogo radial, una persona muy conocedora venezolana simplemente se limitó a manifestar que los muertos que vos matáis gozan de la mejor salud (…) Lo único que sé, hasta el momento, es que hay que confirmar, pero no me sorprendería que Iván Márquez esté vivo”, dijo el jefe de la diplomacia colombiana a Blu Radio.

Y en otra entrevista con Caracol Radio Álvaro Leyva agregó que “hoy no hay misterios. No hay nada que inventar. Se mantuvo la noticia, pero nadie la ha podido confirmar. Doy por hecho de que mientras se confirme si hay un interrogante que hay por esclarecer. Nunca me dijeron en dónde estaba, ni dónde tuvo lugar, pero hoy nada es oculto. De forma que se puede llegar a conclusiones”.

La hipótesis del Gobierno sobre la muerte de Iván Márquez

De esta manera, el Gobierno de Gustavo Petro mantiene la hipótesis de que Iván Márquez podría estar vivo y que la noticia de su fallecimiento se podría terminar desmintiendo como ocurrió el año pasado cuando había sido declarado muerto, pero a los pocos días aseguró la Segunda Marquetalia en un video que el jefe guerrillero había sobrevivido al atentado.

Aunque fuentes del Gobierno colombiano habría confirmado el jueves pasado al diario El Tiempo la versión que venía circulando sobre el fallecimiento del exjefe guerrillero producto de las secuelas del atentado en el que sufrió graves heridas en las piernas, brazos y la cabeza, el canciller colombiano insiste en que no hay confirmación de esa información.