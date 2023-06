Sin sorpresas, la tiranía que dirige Nicolás Maduro puso en marcha la segunda fase de su plan macabro para intentar mantenerse en el poder por la fuerza. Las elecciones presidenciales de 2024 no serán libres ni democráticas. Ya se sabía. Ahora ha ratificado. Y es que no conforme con haber iniciado una “renovación” del Consejo Nacional Electoral (CNE), la cual se encargó sin disimulo a la esposa del dictador, Cilia Flores, ahora la Contraloría controlada por el régimen se sacó bajo la manga una ilegal e inexistencia inhabilitación de María Corina Machado por 15 años para ejercer cargos públicos, pues no hay que olvidar que la única sanción de este tipo que le había sido notificada era por 12 meses y venció hace siete años.

La respuesta llegó este viernes luego de que el diputado chavista que forma parte de los llamados “alacranes”, José Brito, solicitara al ente “contralor” que opera como notaría de la dictadura, aclarar el estatus de la inhabilitación de María Corina Machado. Dicha petición la hizo días después de que otra ficha al servicio del régimen, Luis Ratti, introdujera otra solicitud de inhabilitación de la candidata para las primarias antichavistas del próximo 22 de octubre que lidera por un amplio margen todas las encuetas, incluso sin la posibilidad de ser superada por la suma del resto de aspirantes juntos.

El oficio de la Contraloría chavista hace referencia a la inhabilitación contra María Corina Machado impuesta el 13 de julio de 2015, omitiendo que dicha sanción era por 12 meses y, en su lugar, señala ahora que es “por el periodo máximo previsto en el numeral 2 del artículo 39 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción”, es decir, una ley habilitante que fue sancionada por el Ejecutivo y no por el Poder Legislativo. Posteriormente agrega que “está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el periodo de quince (15) años, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y numeral 2 del artículo 44 de la Ley Contra la Corrupción”.

Una inhabilitación basura

La respuesta no tardó en llegar. María Corina Machado calificó esta “inhabilitación” como “inútil”. Desde el estado Barinas, donde se encuentra de gira, dijo que “una inhabilitación del régimen es basura, vale cero”. Posteriormente agregó desde su cuenta de Twitter que esta maniobra la ejecuta Maduro porque “sabe que ya está derrotado”. Sin dar un paso atrás, la coordinadora nacional de Vente Venezuela aseguró que “ahora votaremos con más fuerza, más rebeldía y más ganas en las primarias”. Reiteró que “quien habilita es el pueblo de Venezuela” y que “la lucha es hasta el final”.

Una INÚTIL “inhabilitación” que sólo demuestra que el régimen sabe que YA está DERROTADO. Ahora votaremos con más fuerza, más rebeldía y más ganas en las Primarias. Aquí quién HABILITA es el pueblo de Venezuela. Hasta el final es HASTA EL FINAL! pic.twitter.com/wRof639noG — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 30, 2023

La líder opositora no es ingenua. Ella sabía que tanto esta como otras maniobras forman parte del libreto de la tiranía para intentar mantenerse en el poder con una imagen de aparente normalidad democrática. Es por ello que ha dejado claro que la vía electoral es solo una de las herramientas para derrotar al régimen y que la lucha es hasta el final. “Tenga la hombría de medirse”, le dijo María Corina Machado a Nicolás Maduro desde Barinas. Obviamente no la tuvo.

Ya bien lo dijo hace un par de meses el excandidato presidencial, Diego Arria, en entrevista con PanAm Post: “Solo María Corina es un peligro para el régimen”. Haber decidido jugarse la ilegal carta de la inhabilitación demuestra que efectivamente su candidatura desestabiliza la dictadura.

La dictadura se juega todas sus cartas

Ya el coordinador nacional de organización de su partido, Henry Alviarez, había alertado hace un par de semanas sobre una “grave amenaza contra las primarias del 22 de octubre” por parte de la dictadura, que tendría tres planes en marcha: intervención del CNE, persecución judicial e inhabilitación. Ya todos se han puesto en marcha. El también candidato a las primarias, César Pérez Vivas, había advertido ayer que venía un “Nicaraguazo” en Venezuela, para Maduro perpetuarse en el poder imitando los métodos de Daniel Ortega en 2021, que encarceló a todos los rivales.

María Corina Machado ha dejado claro que esta “inhabilitación” no cambia en nada su aspiración de “arrasar” en las primarias y seguir “hasta el final”. No se descarta que ante el enorme crecimiento de su candidatura el régimen opte en última instancia en intentar ponerla tras las rejas. La abogada defensora de derechos humanos, Tamara Sujú, advirtió que se estaba torturando a presos políticos para que declararan en un caso judicial que desde Miraflores buscan montar contra Machado.

Para inhabilitarlos a todos

El oficio de Contraloría sobre la ilegal inhabilitación ya muestra señalas de persecución judicial contra todos los aspirantes al pretender responsabilizarla de una larga lista de presuntas irregularidades como “la entrega” de activos venezolanos en el exterior como Citgo, Monómeros, el oro depositado en el Banco de Inglaterra, así como también buscan vincularla con actos de corrupción del extinto gobierno interino de Juan Guaidó como el “Cucutazo”, de haber solicitado las sanciones impuestas por EE. UU. contra la dictadura y hasta de la migración de la migración de más de 7 millones de venezolanos. Ya bien lo dijo ella cuando inscribió su candidatura para las primarias: “Me acusan hasta del calentamiento global”. Pero no queda solo en su caso. Esta lista de supuestas irregularidades bien podría utilizarlas el régimen para justificar la inhabilitación de todos los candidatos.