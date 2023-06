La oposición venezolana comienza a tener un nuevo rostro. El coraje, firmeza, y coherencia ideológica de María Corina Machado vuelve a despertar a un país que estaba dormido, resignado y abatido. Si bien el hecho de que Venezuela está bajo una dictadura que no permite elecciones libres y transparentes no ha cambiado, la propuesta de trascender la vía electoral con una estrategia que permita “llegar hasta el final” y “cobrar” le da vida una consulta interna que sin su participación no habría tenido sentido.

Acompañada de un multitud que marchó con ella desde la plaza Altamira de Caracas, María Corina Machado llegó hasta la sede de la Comisión Nacional de Primarias (CNP), donde inscribió este viernes su candidatura para los comicios en los que el electorado antichavista escogerá el 22 de octubre al rival de Nicolas para las presidenciales de 2024.

Primarias: un trámite para una María Corina indetenible

“Prepárense para la derrota de Nicolás Maduro en 2024”, dijo con convicción una María Corina que se sabe triunfadora, no solo por el amplio favoritismo que tiene en todas las encuestas sino por haber logrado además llegar a este día con todas sus exigencias cumplidas: primarias sin CNE, voto manual y participación de los venezolanos en el exterior. Bajo este escenario, la coordinadora nacional de Vente Venezuela tiene todas las de ganar.

🇻🇪✍️ | María Corina Machado (@MariaCorinaYA) formalizó este viernes 23 de Junio su candidatura para las primarias del próximo 22 de Octubre. Video 📹 Instagram María Corina Machado. 👉 Comenta y comparte 👇 pic.twitter.com/4TgFQbBtG0 — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) June 23, 2023

Estas victorias que se anotó previo a la inscripción de su candidatura dan mayor coherencia a su discurso y dificulta a sus rivales internos sumar apoyos. Y es que tanto la diáspora como el votante desencantado de la oposición colaboracionista tienen a Machado como su única referente, considerando además que el resto de aspirantes coquetean con el fracasado socialismo y la falsa alternativa que pretendió construir el comediante Benjamín Rausseo quedó al descubierto al alejarse de las primarias y anunciar una supuesta aspiración “independiente” para las presidenciales, que tal como ha hecho en anteriores comicios, solo servirá para intentar dispersar votos antichavistas y hacerle el juego a la dictadura.

María Corina sin miedo contra Maduro

La fuerza que toma María Corina Machado parece indetenible y el régimen de Nicolás Maduro lo sabe. Así como también ella está consciente de que el camino no será fácil. Durante su breve intervención tras la inscripción de su candidatura recordó que desde la dictadura ya lanzan rumores de una posible inhabilitación o proceso judicial en su contra para intentar frenar su avance. “Me acusan hasta del calentamiento global”, soltó con una ironía no muy alejada de la realidad.

Sin embargo, reiteró no tener miedo y estar convencida de que con un apoyo masivo no será posible detenerla. “Les pido de corazón una victoria contundente, arrolladora el 22 de octubre para seguir y repetirla en 2024 y cobrar”. Aseguró que es el régimen el que tiene miedo y aprovechó para enviarle un mensaje: “Yo no soy extorsionable”

Para llegar a “gobernar con inclusión” y lograr una “transición estable” –como prometió este viernes– asume el reto de “liderar mucho más que un movimiento político”. Manifiesta que este es un proceso “irreversible” por una sencilla razón: “Nos hemos venido preparando para este momento y el momento llegó”.