La teoría crítica de la raza que se ha enquistado en la sociedad estadounidense con el movimiento Black Lives Matter, con particular énfasis en el mundo del espectáculo, ha llegado al nivel de la autoflagelación. La superestrella del pop, Camila Cabello, dijo que ha estado asistiendo a “sesiones de curación racial” para que pueda ser “corregida”.

“Te corrigen, tienes tareas y aprendes. Así es como avanzas. Ahora lo sé mejor para poder hacerlo mejor”, dijo Cabello en una entrevista con la revista People, en la que anunció que se había creado un espacio “en el que la responsabilizaban”, a propósito de unas publicaciones que se revelaron en internet en las que habría incurrido en insultos raciales en las redes sociales cuando era adolescente.

Para ese entonces –entre 2012 y 22013– Camila Cabello republicó en un blog contenido supuestamente racista y xenofóbico que incluía presuntas burlas a negros, asiáticos y mexicanos. De acuerdo con la información publicada por BuzzFeed, una de las graves faltas dentro de estas publicaciones en el marco de la hipersensibilidad racial era que contenía la “palabra que comienza con ‘N’”, (negro), cuya mención se consideraría “lenguaje ofensivo”.

La culpa que se creó en la artista la llevó a publicar en su cuenta de Twitter en diciembre de 2019 una extensa disculpa pública. “No tenía educación y era ignorante, y una vez que me di cuenta de la historia, el peso y el verdadero significado detrás de este lenguaje horrible e hiriente, me sentí profundamente avergonzada de haberlo usado alguna vez. Me disculpé entonces y ahora me disculpo”, escribió Camila Cabello.

I'm sorry from the bottom of my heart. — camila (@Camila_Cabello) December 18, 2019

En las marchas de Black Lives Matter

Fue después de esta disculpa pública que Camila Cabello se acercó a la Red Nacional de Compadres –un grupo de equidad racial– al que acude semanalmente para participar en sesiones de “sanación racial”. Esto incluso coincidió con las protestas por la muerte de George Floyd en mayo de 2020 a manos de la policía en Minneapolis, organizadas por el movimiento marxista Black Lives Matter en las que Camila Cabello participó en Miami junto con su novio Shawn Mendes.

Posteriormente, Camila Cabello se asoció a Movement Voter Fund y lanzó el Proyecto de Justicia Curativa (Healing Justice Project) con el que consiguió en la ronda inicial de financiación un total de 250.000 dólares para destinarlos a 10 organizaciones dedicadas a ayudar a “grupos marginados en sus comunidades”, según dijo Camila Cabello a People.