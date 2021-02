El racismo en Estados Unidos toma otro color. La supuesta reivindicación de derechos de los afroamericanos que alega defender la teoría crítica de la raza se ha convertido en un racismo a la inversa. El objetivo es que las personas blancas se avergüencen del tono de su piel. Esta ideología ha penetrado en la sociedad estadounidense en todos sus estratos, al punto que la corporación multinacional Coca-Cola pidió a sus empleados “ser menos blancos” durante un módulo de capacitación en línea sobre “antirracismo”.

La denuncia la hizo pública la psicóloga Karlyn Borysenko, una activista que está tratando de combatir la teoría critica de la raza, quien dijo que tuvo acceso al polémico material de capacitación gracias a un “denunciante interno” de la compañía, según reseñó Breitbart.

“En EE. UU. y otras naciones occidentales se socializa a los blancos para que sientan que son intrínsecamente superiores por ser blancos. Las investigaciones demuestran que a los 3 o 4 años, los niños entienden que ser blanco es mejor”, se lee en una de las imágenes del curso titulado “Enfrentando al racismo”.

Otra diapositiva agrega que para “ser menos blanco” se debe “ser menos opresivo, ser menos arrogante, ser menos certero, ser menos defensivo, ser menos ignorante, ser más humilde, escuchar, creer, acabar con la apatía, acabar con la solidaridad entre los blancos”.

🚨🚨🚨 BREAKING: Coca-Cola is forcing employees to complete online training telling them to "try to be less white."

These images are from an internal whistleblower: pic.twitter.com/gRi4N20esZ

— Karlyn supports banning critical race theory in NH (@DrKarlynB) February 19, 2021