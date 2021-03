La política de apertura migratoria de Joe Biden comienza a agudizar la crisis en la frontera en apenas mes y medio de la nueva Administración demócrata. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) reportó una cifra récord de 7000 niños migrantes no acompañados que fueron enviados a refugios solo en febrero. En los primeros cuatro días de marzo ya se suman 1500 menores, lo que eleva el número a 8500 durante el Gobierno de Joe Biden, sin contar los últimos 11 días de enero, correspondientes al inicio de su mandato.

Funcionarios del HHS informaron que ubicaron en sus instalaciones a más de 7000 inmigrantes menores de edad que ingresaron a territorio estadounidense solo en febrero. Esta cifra es muy superior a la registrada en enero, cuando el número de niños migrantes ubicados en refugios fue de 4000, lo cual representaba ya un aumento de 19 % con respecto a diciembre, según un informe presentado por CBS News.

Si se compara con febrero de 2019 también se observa un incremento considerable, ya que en el mismo mes del año pasado el HHS acogió a cerca de 5900 niños migrantes, cifra que se consideraba récord para entonces.

Pero la crisis parece ir en aumento. El informe presentado por CBS News también incluye los primeros cuatros días de marzo, en los que ya se suman 1500 casos. En promedio, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados –agencia encargada de albergar a los menores– está recibiendo 337 niños migrantes por día, según cifras manejadas por el Congreso de EE. UU. que también menciona esta cadena de televisión.

Las jaulas de Obama

El Partido Demócrata hizo una dura oposición al Gobierno de Donald Trump, acusando al republicano de separar a los niños migrantes de sus familias y de encerrarlos en jaulas. Sin embargo, vale recordar que dichas jaulas fueron construidas durante la anterior administración demócrata, es decir, la de Barack Obama. Así lo aseguró en junio de 2019 Thomas Hosman, quien fue el principal jefe de inmigración de Obama. Pero además, el pasado mes de febrero Biden reabrió estos lugares para retener a los niños migrantes, a los que ahora se les llama “albergues”.

Por todas estas incongruencias las críticas que enfrenta el gobierno demócrata de Joe Biden por separar a los niños migrantes en la frontera son aún mayores. El número de niños retenidos sin un acompañante en la frontera sigue en aumento. Breitbart Texas reportó que debido al hacinamiento en los refugios del HHS, hay menores no acompañados recluidos en instalaciones de la Patrulla Fronteriza diseñadas para albergar a niños, pero no por más de 72 horas, según establece la ley.

Justamente para resolver el problema del hacinamiento, CBS News informó hace una semana que el HHS comenzó a reactivar espacios y a aumentar el número de camas para contar con una mayor capacidad de recepción de menores migrantes y evitar la propagación del COVID-19.

Más casos de inmigrantes con COVID-19

La preocupación por la crisis sanitaria que puede multiplicarse con el descontrolado ingreso de inmigrantes crece cada día. De acuerdo con una investigación de la cadena Telemundo, 108 inmigrantes que ha liberado la Patrulla Fronteriza desde el 25 de enero han dado positivo en la prueba de COVID-19 y así se les ha permitido abordar autobuses y transitar libremente por territorio estadounidense.

Esta situación registrada en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, encendió las alarmas. La cifra de positivos en este lugar equivale a 6,3 % del total de inmigrantes sometidos al test, pero la situación es más preocupante en otras localidades.

Bill Reagan, director del Loaves and Fisher, un lugar que sirve como comedor y refugio para migrantes en Harlingen, Texas, dijo durante la reunión de una comisión municipal que al menos 25 % de los migrantes que llegaron en un primer grupo habían dado positivo en la prueba de coronavirus, según reportó The Washington Times.

Pero el escenario puede ser aún más delicado. El director del refugio agregó que es probable que haya más casos que no se están detectando porque, dadas las condiciones, las pruebas son “casi inútiles”.

Sin cuarentena

Lo más preocupante es que estas personas contagiadas con el mortal virus originado en China no están acatando ningún tipo de confinamiento. “No podemos ponerlos en cuarentena (…) a pesar de que han dado positivo, ellos se van al día siguiente. Toman buses o vuelos y continúan su camino”, dijo Bill Reagan, según reseña The Washington Times.

Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, ha insistido en que no se está permitiendo el ingreso y libre tránsito a personas que han dado positivo en la prueba del COVID-19. No obstante, los testimonios recogidos por la prensa en la frontera dicen lo contrario y es probable que estos migrantes ya estén regados por la extensa geografía estadounidense, desafiando la insistencia de la Administración Biden de que sus políticas fronterizas no son un nuevo vector para la propagación de la enfermedad ni para la seguridad en general de Estados Unidos.