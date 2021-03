La cultura de la cancelación, la censura y la persecución en Estados Unidos tiene un objetivo con nombre y apellido: Donald Trump. Si bien muchos conservadores y seguidores del expresidente también han sufrido estas consecuencias, la reciente decisión de YouTube deja claro que el único propósito de las Big Tech es desaparecer de las pantallas de cualquier dispositivo al líder republicano para evitar que su mensaje mantenga viva la esperanza de sus votantes que ya piensan en la elección de 2024.

Desde la campaña presidencial, las redes sociales habían comenzado a clasificar como “información engañosa” los mensajes de Trump. Luego de la elección del 3 de noviembre la censura arreció frente a las denuncias de fraude que hizo el republicano. Y la irrupción en el Capitolio ocurrida el 6 de enero fue la excusa perfecta para la cancelación total.

Twitter eliminó de forma permanente la cuenta de Donald Trump. Facebook e Instagram prohibieron de forma indefinida la propagación de sus mensajes. Snapchat siguió los mismos pasos. Y YouTube, propiedad de Google, aplicó la misma medida a la cuenta del exmandatario. Pero para la dictadura de las Big Tech no ha sido suficiente.

Este jueves se conoció que YouTube tomó la decisión de eliminar de su plataforma el discurso ofrecido por Donald Trump el pasado domingo 28 de febrero en el Conservative Political Action Conference (CPAC), afectando a incluso a terceros. En otras palabras, YouTube canceló la difusión en su plataforma del evento denominado America Uncanceled (América sin cancelar).

La única información oficial al respecto por parte de YouTube vino de la presidente ejecutiva de la compañía, Susan Wojcicki, quien se limitó a decir que YouTube levantará su suspensión al canal del expresidente Donald Trump «cuando determine que el riesgo de violencia haya disminuido». Esta plataforma suspendió el canal de Trump por presuntamente violar políticas contra la incitación a la violencia después del asalto al Capitolio.

El medio Right Side Broadcasting Network (RSBN) denunció a través de su cuenta en Twitter que YouTube le suspendió el servicio por dos semanas y eliminó todos los videos del discurso de Donald Trump por supuestamente haber “violados sus pautas sobre desinformación electoral”.

NEW: RSBN has been suspended from YouTube for two weeks because of the Trump #CPAC2021 speech, which violated their guidelines on election misinformation.

The video was approaching 4 million views. They have also removed it from their platform.

— RSBN 🇺🇸 (@RSBNetwork) March 4, 2021