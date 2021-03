Con un discurso sobre el futuro de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump apareció nuevamente desde que dejó la Casa Blanca. La inmigración ilegal, la educación, su futuro político y el del Partido Republicano fueron puntos claves en su discurso.

«Puede que decida vencerlos por tercera vez», dijo respecto a su postulación para 2024, una sugerencia que podría confirmar lo que muchos esperan. Al mismo tiempo hizo alusión al resultado de las elecciones presidenciales que concluyeron con la juramentación de Joe Biden.

Trump aseguró que seguirá trabajando de la mano con el partido para fortalecer el futuro del país. «Vamos a salvar y fortalecer el país y vamos a frenar el radicalismo y el socialismo, todos esos caminos que llevan al comunismo», dijo durante la Conservative Political Action Conference (CPAC).

“El futuro del Partido Republicano es como un partido que defiende los intereses y valores sociales, económicos y culturales de las familias trabajadoras estadounidenses, de todas las razas, colores y credos. Los republicanos creen que las necesidades de los ciudadanos deben ser lo primero”, añadió en su discurso.

A la vez, criticó a la nueva administración por ir en contra de la familia, del trabajo, de la ciencia y del empleo. “En un mes escaso hemos pasado de America First a America Last”, dijo haciendo referencia a su lema «America first», con el que llevó adelante políticas dentro y fuera del país que abogaron en primer lugar por la protección y desarrollo de Estados Unidos.

“Joe Biden ha tenido el primer mes más desastroso de cualquier presidente en la historia moderna”, aseveró Trump.

TRUMP: I may even decide to beat them for a third time pic.twitter.com/Wozg2pMLnX

— Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) February 28, 2021