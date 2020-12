La oposición venezolana tiene sus días contados al frente de la Asamblea Nacional. Para el Gobierno interino también está en marcha el conteo regresivo. Con las cuestionadas elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre y el inevitable cambio de administración en el Parlamento, quienes hoy manejan y distribuyen los recursos de la nación en el extranjero han frenado gastos corrientes como el pago de sueldos a diputados y han dado prioridad a asignaciones extraordinarias que recuerdan el dicho popular de estar “raspando la olla” en los días previos a perder el poder.

El partido Voluntad Popular (VP), con el diputado Freddy Guevara a la cabeza, sería responsable de esta irregularidad. De acuerdo con la información a la que tuvo acceso PanAm Post, el parlamentario ha presionado a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) para que descongele fondos y apruebe licencias para los temas relacionados con la consulta popular que impulsa el presidente interino, Juan Guaidó. Esta dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos administra los activos bloqueados al régimen en la Unión Americana.

Todo para la consulta

La excusa para no pagar a los diputados ha sido la consulta que se inicia este fin de semana para rechazar la farsa electoral de Nicolás Maduro. Los fondos relacionados con la logística y comunicación para el segundo plebiscito que realiza la oposición en tres años sí fueron aprobados. Los recursos para la remuneración que por ley corresponde los legisladores no. Y eso no solo viola el derecho individual de cada uno a percibir sus ingresos sino que además les ha impedido hacer activismo en las regiones contra el fraude y a favor de la consulta.

Son pocos los detalles que se conocen sobre la logística de la consulta y muchas las expectativas que han creado de ella. Quizá la más importantes es, por ejemplo, de cuánto es el presupuesto para su ejecución y de dónde salen estos recursos.

Vale recordar que el 16 de julio de 2017, la oposición consultó a los venezolanos con un plebiscito que buscaba hacer frente a la elección de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y ninguno de los puntos aprobados se han cumplido.

Diputados sin sueldos

El diputado Piero Maroun, jefe de la fracción de Acción Democrática, es uno de los que ha reclamado que la administración en manos de Voluntad Popular no gestiona los fondos para el pago de los sueldos a los parlamentarios, según informó una fuente. PanAm Post intentó comunicarse con el diputado pero no respondió.

La situación interna con la administración de los recursos no solo afecta a los diputados que no han podido cobrar sus sueldos, también influye negativamente sobre la consulta, que poco interés ha generado en la población.

Debido a esta situación cada quien parece ir por su lado. Hace un par de días Acción Democrática realizó un acto masivo en Valencia, estado Carabobo, al cual no invitó a Guaidó. Mientras tanto, el presidente interino participaba en un evento poco concurrido el mismo día y en la misma ciudad.

El privilegio de Voluntad Popular

Juan Guaidó se juramentó en febrero de 2019 como presidente interino de Venezuela, amparándose en la Constitución y el cargo de presidente de la Asamblea Nacional que le tocaba asumir a su partido. De acuerdo con el pacto firmado por los principales partido de oposición en 2015, la presidencia del parlamento se rotaría todos los años.

Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo cumplieron durante los tres primeros años, colocando al frente de la junta directiva a Henry Ramos Allup, Julio Borges y Omar Barboza, respectivamente. En el cuarto año le tocaba a Voluntad Popular. Fue entonces cuando asumió Juan Guaidó.

No obstante, valiéndose del poder del interinato y el respaldo de la comunidad internacional, VP fue el único partido que prolongó por dos años su paso por la presidencia de la AN. Es así como al día de hoy este partido sigue administrando los recursos de Venezuela en el exterior en calidad de partido de gobierno.

Las aspiraciones del interinato van incluso más allá. Tal como publicó PanAm Post en exclusiva, Juan Guaidó tiene previsto instalar la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional como estrategia para prolongar su mandato. Si bien esta instancia está establecida en la Constitución, el receso legislativo que permite convocarla se aplica para tiempos limitados entre los periodos de sesiones ordinarias dentro de un periodo constitucional y el actual periodo constitucional caduca el 5 de enero.