Por: Jonathan Miltimore

Mientras que 2020 ha sido un año estresante para muchos, se podría argumentar que ha sido especialmente estresante para Jack Dorsey.

El fundador y CEO de Twitter fue arrastrado ante el Congreso para testificar no una, sino dos veces en el último mes sobre sus intolerantes políticas en la moderación de contenidos.

«¿Quién diablos lo eligió y lo puso a cargo de lo que los medios están autorizados a informar?» El senador Ted Cruz le preguntó a Dorsey después de que Twitter bloqueara una controvertida historia del New York Post sobre Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, y al mismo tiempo suspendiera la cuenta del New York Post.

Dorsey eventualmente restableció la cuenta del New York Post y se disculpó, diciendo que la decisión estuvo «equivocada». Pero su deseo de suprimir el discurso sigue siendo fuerte, y otros se están frustrando.

A principios de este mes, la leyenda del rock Roger Waters, el cantante de Pink Floyd y miembro fundador de la banda, se quejó de Dorsey después de que se anunciara que al capítulo estadounidense del International Youth and Students for Social Equality le habían suspendido su cuenta.

«Twitter ha prohibido el International Youth and Students for Social Equality [IYSSE]«, Waters tuiteó con una foto suya con cinta adhesiva en la boca. «Es fundamental que la gente esté informada de este esfuerzo para censurarlos. ¿A QUÉ TIENES MIEDO @JACK?»

Twitter has banned the International Youth and Students for Social Equality [IYSSE]. https://t.co/R1Mqm6Xvb5

It is critical that people are informed of this effort to censor them.

WHAT ARE YOU AFRAID of @JACK? pic.twitter.com/ulQEkGtEtI

— Roger Waters (@rogerwaters) November 15, 2020