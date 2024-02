Los derechos naturales suelen ser vistos con profunda desconfianza por juristas y economistas, que recelan de las demandas descabelladas y extravagantes enmarcadas en el lenguaje de los derechos humanos. Un buen ejemplo es la lista de derechos humanos fundamentales de las Naciones Unidas, que Antony Flew tacha de absurda en «¿Podrían existir derechos naturales universales?»:

La lista es potencialmente interminable. Mucha gente está acostumbrada ahora a definir cualquier cosa que quiera como un derecho, como se muestra en este hostil intercambio en X en el que un guerrero de la justicia social exige toda la tierra que pertenece a los granjeros blancos sudafricanos:

Guerrero: Queremos todo lo de los Blancos, todo y punto.

Granjero: Quiero un Ferrari.

Guerrero: ¿A quién le importa lo que quieras?

Granjero: Mi punto exactamente.

La tendencia de las personas a creerse con derecho a exigir lo que quieran pone de relieve una de las razones por las que muchos filósofos se muestran escépticos ante los derechos naturales, tanto en lo que respecta a si tales derechos existen como, en caso afirmativo, a la forma en que deben definirse.

La teoría de los derechos naturales de Murray Rothbard se deriva de «la razón y la investigación racional». En The Ethics of Liberty, trata los derechos de propiedad como el fundamento ético para comprender el alcance de los derechos: «La propiedad sólo puede acumularse en los seres humanos, de modo que sus derechos a la propiedad son derechos que pertenecen a los seres humanos… el derecho de la persona a su propio cuerpo, su libertad personal, es un derecho de propiedad en su propia persona, así como un ‘derecho humano’».

Y lo que es más importante, esto revela el contenido y los límites de los derechos humanos, ya que los derechos humanos se derivan de la propiedad de uno mismo y no son simplemente cualquier exigencia que la gente decida redactar en el lenguaje de los derechos con el fin de promover el bien público. Como explica Rothbard:

No sólo no hay derechos humanos que no sean también derechos de propiedad, sino que los primeros pierden su absolutismo y claridad y se vuelven difusos y vulnerables cuando los derechos de propiedad no se utilizan como norma.

. . . Los derechos humanos, cuando no se plantean en términos de derechos de propiedad, resultan vagos y contradictorios, lo que lleva a los liberales a debilitar esos derechos en nombre del «orden público» o del «bien público».