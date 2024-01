Los impuestos no son una obligación contractual entre el Estado y los individuos a los que gobierna. Por definición, los impuestos son deudas no contractuales en las que el Estado es el acreedor, y el pago de estas deudas se exige mediante la coacción y la violencia. Aunque puede haber impuestos vinculados a la realización de determinadas actividades económicas (por ejemplo, la venta de productos), todas las formas de esta política económica comparten la característica de ser indiferentes al consentimiento de los individuos gobernados. Esto implica que, al igual que las expropiaciones, la propiedad de los bienes privados se transfiere al Estado, independientemente de que sus antiguos propietarios hayan expresado o no su consentimiento.

En este breve texto se explicarán, mediante afirmaciones analíticas e inferencias válidas, algunas características de los impuestos como política económica. Todo ello con el objetivo de aclarar ciertos conceptos de filosofía política, macroeconomía y contabilidad financiera.

El pago de impuestos como forma de robo

Toda obligación legal de pagar impuestos es, en sí misma, un intento de robo; sin embargo, sólo puede considerarse robo si se ejecuta efectivamente, es decir, si se pagan los impuestos. En tal caso, el uso de este recurso por parte del Estado no determinará si la transferencia de propiedad fue, o no, un acto de robo (por ejemplo, un gasto ilegal). A la inversa, aunque ninguna ley calificara de robo el pago de impuestos —dada la definición utilizada aquí—, ello no implicaría que estos pagos no fueran una forma de robo.

Aunque los impuestos —como política económica— son incompatibles con el libertarismo, no lo son con el capitalismo. Esto se debe a que el capitalismo se refiere únicamente a una forma de organización social en la que hay trabajo asalariado y al menos algunos medios de producción son de propiedad privada. Por lo tanto, mientras se cumplan ambas condiciones, el capitalismo es compatible con el pago de impuestos.

Además, en un libre mercado, la ausencia de restricciones legales al intercambio de los derechos de propiedad de los activos, o a otros tipos de acuerdos económicos, significa que el pago de impuestos es semánticamente compatible con ciertos tipos de impuestos, por ejemplo, los impuestos no condicionados a la realización de ninguna actividad económica, como los impuestos sobre el patrimonio.

Más impuestos no significa más ingresos

Consideremos una población con las siguientes características:

Cinco mil pagadores de impuestos.

Un impuesto único que exige el 10% de los ingresos brutos mensuales de cada pagador de impuestos.

Todos los pagadores de impuestos tienen unos ingresos mensuales de 2.000 dólares.

Todo el mundo paga sus impuestos como manda la ley.

Suponiendo que estas premisas se mantienen, podemos deducir que la recaudación fiscal en esta población sería de 1 millón de dólares mensuales. ¿Qué ocurre si una de las variables cuantitativas aumenta mientras el resto de las variables permanecen constantes? Si es así, el único resultado semánticamente posible es que los ingresos fiscales también aumentarían. Esto nos demuestra que los ingresos fiscales no sólo vienen determinados por los tipos de determinados impuestos, sino también por otras variables como la cantidad de impuestos, el número de pagadores de impuestos y el valor de cada base imponible individual, la frecuencia de la recaudación de impuestos y la eficacia en la aplicación de la ley (gobierno de la ley).

En cuanto al valor de cada base imponible, esta variable puede aumentar debido a diversos factores: una disminución de la cantidad o del valor de los ingresos exentos, un aumento de la cantidad o del valor de los gastos fiscalmente deducibles, o un aumento del valor de la variable económica sobre la que se aplica el impuesto (por ejemplo, ingreso, lucro, patrimonio).

Además, si no sólo analizamos el comportamiento de los ingresos fiscales como variable, sino también su relación con el producto interior bruto (PIB) de esa población, encontramos que esta relación se vería afectada no sólo por las variables mencionadas, sino también por las tasas de crecimiento o decrecimiento económico. Por lo tanto, si los ingresos fiscales disminuyen en un país pero el valor del PIB disminuye a un ritmo aún mayor, el valor de la relación entre impuestos y PIB será mayor.

Comprender los lucros netos

Dentro de una cuenta de resultados, los lucros netos no reflejan el flujo de caja libre o el flujo de caja neto de un negocio. Esto es así porque, para el cálculo del lucro bruto, las ventas a crédito se incluyen dentro de la categoría de ventas netas (ingresos netos). Además, el coste de las ventas no se refiere al importe total pagado a los proveedores durante un periodo concreto, sino al coste de los productos vendidos.

Existen otras diferencias conceptuales entre estas variables, como la exclusión de la amortización del inmovilizado en el cálculo del flujo de caja libre y la omisión de la amortización de la deuda en la determinación de los lucros netos. Todo ello demuestra que la realidad financiera de un negocio puede ser muy distinta de lo que indican sus ingresos imponibles.

Aunque el tipo impositivo marginal máximo al que está sujeta una renta imponible puede diferir de su tipo efectivo, en el caso de los negocios, los tipos impositivos pueden superar el 100 % de los lucros netos si —debido a una normativa fiscal— determinados gastos y costes de la cuenta de resultados no pueden considerarse deducibles. En este escenario, dos negocios pueden estar sujetos al mismo tipo impositivo efectivo sobre su base imponible pero con tipos efectivos diferentes sobre su ingreso total.

Más impuestos no significa menos déficit fiscal ni menos pobreza

El saldo fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un Estado. Por su parte, el saldo primario se refiere a la diferencia entre los ingresos y los gastos de un Estado, excluidos los pagos de intereses de la deuda. Aunque un Estado puede tener tanto déficit fiscal como déficit primario, también es posible que tenga déficit fiscal y superávit primario.

Sin embargo, ambas variables están sujetas no sólo al valor de la variable de ingresos, sino también al de la variable de gastos. Por lo tanto, un aumento de los ingresos fiscales no puede significar por sí solo una disminución del déficit primario o del déficit fiscal. En ambos casos, es necesario conocer el valor de la variable de gasto para determinar si ese aumento de los ingresos fiscales conduce a una reducción de un determinado déficit.

Del mismo modo, si por pobreza nos referimos, en parte, a un grupo de individuos con un cierto rango de consumo, riqueza o ingreso que empieza en cero, es falaz inferir que un aumento de impuestos significa una disminución de la pobreza. Como se ha explicado anteriormente —porque pueden existir tanto superávits como déficits— el gasto del Estado y los ingresos fiscales, como variables, son semánticamente independientes.

Además, un aumento del gasto del Estado puede traducirse únicamente en un aumento de los gastos militares o de los salarios de los altos funcionarios. Por último, si el gasto social se traduce en transferencias de efectivo a las personas en situación de pobreza, esto por sí solo puede cumplir la condición de un ingreso mínimo. Sin embargo, esto no significa necesariamente que también cumpla la condición de un consumo mínimo, por ejemplo, el consumo mínimo de nutrientes esenciales.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

Roberto Ledezma es Licenciado en Gestión Pública del ITESO y Magíster en Finanzas de la Universidad Panamericana.