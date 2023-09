Madrid, 14 sep (EFE).- El cantante colombiano Carlos Vives, protagonista el próximo 14 de octubre del concierto gratuito que se celebrará en Madrid por el Día de la Hispanidad, se mostró este jueves en declaraciones a EFE contrario a la “revictimización” de América y a favor de un discurso de reaproximación cultural y emocional con España.

En una primera avanzadilla de ese evento multitudinario que tendrá lugar en la céntrica Puera de Alcalá de Madrid, el artista colombiano mantuvo este miércoles una audiencia con el rey Felipe VI, al que entregó una carta en la que manifiesta su posición acerca de la cuestión panhispánica y frente a quienes exigen un perdón a España por la conquista y una reevaluación de la figura de Cristóbal Colón.

“Yo creo que debemos abrazarnos”, resume este amante declarado de la historia, quien considera que desde la independencia de los distintos países americanos en el siglo XIX, se cayó “en una narrativa sobre todo lo que se hizo, de cómo nos mataron a los indios, que desdibuja el presente y el mismo pasado”.

Para Vives, aquello fue “el choque de dos edades, de dos comunidades humanas en procesos diferentes”, pero señala que “no todas las historias de la conquista fueron eso”, en referencia por ejemplo al sevillano Rodrigo de Bastidas, que exploró el litoral de lo que hoy es Colombia y fundó en 1525 la ciudad de la que es originario el músico, Santa Marta.

Así, relata cómo, aunque a Bastidas se lo asocia con una “leyenda negra de que llegó dando machete a todo el mundo, en realidad descubrió un lugar y una gente de la que se enamoró, pactando con los caciques para poder construir un espacio mágico, lo que hizo que quienes ansiaban el poder lo asesinaran”.

“Hemos de cumplir su sueño, no revictimizarnos, no reasesinarlo, y que sea un ejemplo para las nuevas generaciones, porque allá seguimos los mismos: los españoles, los nativos, los africanos…, y es que cuando veo la cara de un gaitero de los Montes de María, en Colombia, es la unión de España, la América Prehispánica, y me parece el mestizaje más hermoso”, reflexiona.

Vives (Santa Marta, 1961), que en la pasada primavera publicó “Escalona nunca se había grabado así” (2023), una revisitación de sus primeros discos en torno al vallenato, todavía con una visión más pura y menos contemporánea, aboga por hacer de la música ese vehículo de conexión entre toda la comunidad hispanoamericana, como ya está sucediendo en todo el mundo.

Según ha anunciado, en su concierto del próximo 14 de octubre interpretará “con sorpresas” (es decir, “con invitados”) el repertorio de su reciente “El Tour de los 30”, en el que conmemora las tres décadas pasadas desde la publicación de su emblemático “Clásicos de la Provincia” (1993), con el que se convirtió en rey del nuevo vallenato.