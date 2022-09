Según Jordan Peterson, los totalitarios de izquierda se caracterizan por una ideología en la que la identidad de grupo es primordial. Demostraré que se trata de un concepto erróneo. Históricamente, los socialistas han luchado contra el feudalismo y el capitalismo en nombre de la emancipación del individuo de cualquier tipo de identidad de grupo o de clase. Las tendencias totalitarias del pensamiento socialista se derivan de su insistencia en utilizar el Estado como instrumento para destruir todas las identidades y vínculos de grupo que (supuestamente) impiden al individuo ser verdaderamente libre.

Por tanto, la política de identidad no debe interpretarse como un fin en sí misma. Al igual que la guerra de clases debía destruir el capitalismo y crear una sociedad sin clases, la política de identidad debe destruir la sociedad mayoritaria que trata a los individuos como miembros de grupos, en lugar de como individuos, y crear una sociedad sin identidades de grupo.

En una famosa entrevista en el Canal 4 británico, se le pidió a Jordan Peterson que explicara la filosofía de los totalitarios de izquierda. Afirmó que esta

La filosofía presupone que la identidad de grupo es primordial. Esa es la filosofía fundamental que impulsó la Unión Soviética y la China de Mao, y es la filosofía fundamental de los activistas de izquierda. Es la política de la identidad. No importa quién eres como individuo; importa quién eres en términos de tu identidad de grupo.

Peterson repitió esta interpretación de la filosofía de izquierda varias veces antes y después de la entrevista, así que creo que es justo tomar la declaración como una representación correcta de su punto de vista. Sostiene que el pensamiento de grupo es la esencia del pensamiento de izquierda, lo cual es un concepto erróneo. Los socialistas y los izquierdistas siempre han luchado contra lo que consideraban la explotación del hombre por el hombre. Celebraron la destrucción de la sociedad estamental por el capitalismo, pero luego combatieron el propio capitalismo porque, en su opinión, el capitalismo se caracterizaba por la explotación de la clase trabajadora por la clase de los propietarios, o capitalistas.

Es importante entender que la llamada lucha de clases no era un fin en sí mismo. El objetivo socialista era una sociedad en la que ya no existiera la explotación y se abolieran las diferencias de clase. En palabras de Ludwig von Mises, para los marxistas, la lucha de clases es buena porque «traerá la sociedad ‘sin clases’ en la que no habrá ni clases ni conflictos de clase».

El enfoque socialista es sospechoso no por su énfasis en las clases, sino porque el Estado se convirtió en el instrumento más importante de la lucha de clases. Según Robert Nisbet, para los socialistas, el Estado moderno parecía tener una afinidad con la emancipación «de innumerables individuos de las estructuras a menudo opresivas del gremio, el monasterio, la clase y la comunidad de la aldea». Según Nisbet, Karl Marx creía que el Estado moderno «representaba el comienzo de una emancipación humana».

Además, la mayoría de los izquierdistas no temen el crecimiento del Estado. Al igual que Marx, tienden a creer que el Estado se marchitará cuando llegue la sociedad comunista. Nada podría ilustrar mejor el papel del Estado en el marxismo que la siguiente cita de Friedrich Engels, coautor y patrón de Marx, tomada de una carta que escribió a un compañero socialista en 1875:

Dado que el Estado no es más que una institución transitoria de la que se hace uso en la lucha, en la revolución, para mantener a raya a los enemigos por la fuerza, es un completo sinsentido hablar de un Estado popular libre; mientras el proletariado siga haciendo uso del Estado, lo hace, no con el fin de liberar [a sus enemigos], sino de mantener a raya a sus enemigos y, en cuanto pueda haber alguna cuestión de libertad, el Estado como tal deja de existir. (énfasis añadido)

El verdadero peligro del pensamiento de izquierda es que el Estado se convierte, en la mente de los izquierdistas, en un instrumento moralmente omnipotente que ayuda a conseguir la libertad aplastando a todo enemigo de la misma. En su opinión, el crecimiento del Estado equivale al crecimiento de la justicia, la igualdad y la emancipación del individuo. Casi cualquier limitación del Estado equivale a una limitación de los medios para crear una sociedad libre de opresión y explotación. Los izquierdistas son ciegos a las tendencias totalitarias de un Estado en crecimiento, o creen que el totalitarismo que imponen sólo castigará a los enemigos del socialismo y que, en última instancia, producirá la libertad.

La política de identidad puede interpretarse como la forma moderna de la lucha de clases. El objetivo último de la agenda de la izquierda no es crear fuertes identidades de grupo ni perpetuar la lucha entre los distintos grupos. Por el contrario, los movimientos que se centran en el apoyo a los derechos de los grupos marginados, como las mujeres, los inmigrantes y las minorías, surgieron de las protestas contra la discriminación de los individuos por su pertenencia a un grupo.

Como escribe Francis Fukuyama, estas protestas se explican por el hecho de que las democracias modernas, como la de los Estados Unidos, nunca están a la altura de su pretensión de reconocer la dignidad de todos los ciudadanos por igual. En su lugar, «a menudo se juzga a las personas no por su carácter y capacidades individuales, diga lo que diga la ley, sino por las suposiciones sobre ellas como miembros de grupos».

Según el politólogo Wilson Carey McWilliams, los izquierdistas exigen que las democracias modernas garanticen que las diferencias naturales no se pongan en nuestra contra. No debemos ser retenidos por cualidades que no hemos elegido y que no reflejan nuestros esfuerzos y capacidades individuales. Los izquierdistas no quieren instalar y perpetuar el pensamiento de grupo; quieren destruirlo, al menos a largo plazo. Reconocen a «las mujeres, las minorías raciales y los jóvenes sólo para liberar a los individuos de estas «clasificaciones sospechosas». Su objetivo, como señala Patrick Deneen, es un mundo que ofrezca «infinitas posibilidades de autocreación».

El hecho de que la política de la identidad destruya, en lugar de fortalecer, el pensamiento de grupo se refleja quizás mejor en la creciente dificultad que tienen sus partidarios para definir incluso los grupos. Si se permite que todo el mundo se autoidentifique como un determinado género, grupo étnico o minoría, independientemente de cualquier criterio objetivo, el término «grupo» pierde cualquier significado claro. Una generación de personas que opta por identificarse como algo en lugar de ser algo —quizá la mejor manera de identificarse como «culos identificados»— no es una generación de pensadores de grupo, sino más bien una generación de individualistas que resulta que expresan su individualidad en el lenguaje de las identidades de grupo.

Para concluir, los izquierdistas de hoy son problemáticos no porque (supuestamente) afirmen que la identidad de grupo es primordial. Son peligrosos en la medida en que no rehúsan emplear el poder gubernamental para hacer realidad sus sueños. Aspiran a un mundo en el que el Estado obligue a todo el mundo a hablar y a comportarse de tal manera que no se hieran los sentimientos subjetivos de nadie, basados en su identidad subjetiva.

Si se persiguiera decididamente esta tarea sin límites, obviamente daría lugar a un estado totalitario. En efecto, se corre el riesgo de que el Dr. Peterson tenga razón en cuanto al veredicto general sobre los activistas de izquierda que presentó en su entrevista con Channel 4: «La filosofía que impulsa sus declaraciones es la misma que ya nos ha llevado a la muerte de millones de personas».

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

Eduard Braun es profesor asociado en el instituto de administración y economía de la Universidad de Economía de Clausthal (Alemania). Es un antiguo investigador del Instituto Mises.