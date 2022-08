A veces en el ámbito político se demoran en llegar las ideas que van ganando terreno en las discusiones académicas, de los medios de comunicación y de la sociedad en general. Sin embargo, cuando a una idea le llega su momento, es muy poco lo que se puede hacer desde el ámbito de la política para contrarrestar esta influencia. En Argentina hace tiempo que se vive una fuerte reivindicación de las ideas liberales, que ya se manifestó con la llegada de Javier Milei, José Luis Espert y Ricardo López Murphy al Congreso Nacional. No obstante, lo que está pasando “por abajo” aún es más fuerte que una representación parlamentaria. Según las últimas encuestas, la mayoría de los jóvenes con identidad político ideológica se reconocen como liberales o libertarios. Como era de esperar, en las discusiones de los economistas autores como Adam Smith, Ludwig von Mises o Milton Friedman, están mucho más presentes que antes.

La Universidad Católica, que presentó la edición 2022 de su listado de Economistas del Centro de Analítica Económica y Empresarial, demostró que, no solamente los tradicionales pensadores liberales o “promercado” suben espacios en la lista: también se ve un fuerte incremento en la presencia e influencia de la Escuela Austríaca.

La muestra para el estudio es ambiciosa. Procesó siete millones de tweets económicos durante varios meses, emitidos en el marco de “la discusión pública en cuestiones económicas”. El número uno fue para el referente de Chicago, Milton Friedman. Además de sus grandes aportes conceptuales en lo académico, el autor de Libertad de Elegir también produjo buena cantidad de material audiovisual en vida, que hoy viralizan con vigencia en las redes sociales. El que le sigue en el segundo puesto es el autor de La riqueza de las naciones, Adam Smith.

El tercer, cuarto y quinto puesto quedó en manos de economistas vivos, que son mencionados en cuestiones de actualidad y coyuntura. Joseph Stiglitz, Christine Lagarde y Paul Krugman. La Universidad Católica los denomina “heterodoxos” dedicados a señalar supuestas “imperfecciones de la economía de mercado”.

Lo interesante del ranking de la UCA, que en cierta manera viene a poner en números algo que se percibe hace tiempo, es el ingreso de la Escuela Austríaca en el top ten. Ludwig von Mises, autor de El socialismo y La acción humana, sale del ostracismo ocupando el puesto ocho. Sin embargo, la sorpresa total fue la aparición de otro «austríaco», que incluso aparece dos lugares antes de un Mises, que de a poco va logrando una merecida popularidad postmortem: el puesto número seis fue para Carl Menger (1840-1921).

Aunque todavía no es muy conocido para el público en general, la importancia de Menger es fundamental en las ciencias económicas. El autor explicó en detalle que el valor de las cosas no está vinculado a sus precios de producción ni al agregado de la inexistente plusvalía marxista. Los bienes tienen el precio que determinan los individuos subjetivamente. Con este aporte, no solamente refutó a Marx (que ya ni aparece en la lista), sino que corrigió a la teoría del valor de Adam Smith y David Ricardo, que sirvieron de influencia para todo el pensamiento marxista.

¿El ausente del ranking? Keynes. ¿Será su ausencia de la lista el preludio de la pérdida de su influencia en la arena política? Habrá que ver.