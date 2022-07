Los continuos tiroteos en Estados Unidos y el aumento generalizado de la violencia llevó a que la mundialmente famosa cadena Starbucks decidiera «brindar orientación a baristas sobre cómo lidiar con un escenario de tirador activo y lecciones sobre la reducción de conflictos», según Fortune.

El anuncio llegó junto con el cierre de varias tiendas en todo el país y luego de incidentes de personas consumiendo drogas en baños o tiroteos dentro de las instalaciones. Esto último incluye un incidente en abril, cuando una mujer de 23 años asesinó con disparos a la abuela de su hijo en un local de la cadena en Richardson, Texas.

De manera que no solo los baristas recibirán «lecciones sobre la reducción de conflictos» —entrenamientos sobre los que no han trascendido más detalles o si incluirán armas—, también se dará la potestad a los gerentes de restringir el acceso a baños, modificar horarios, así como «el traslado de muebles o su eliminación, para que los empleados tengan una visión más clara de la tienda», reportó Associated Press.

En consecuencia, la cadena podría cambiar muchas cosas de su funcionamiento y dejará atrás la política de baños disponibles para todas las personas, aún si no habían comprado nada en el local.

Aumenta la violencia

Las tiendas clausuradas de manera definitiva están en Los Ángeles (6), Seattle (6), Washington DC (1), Portland (2), Filadelfia (1). Precisamente ciudades donde la violencia va en auge.

Los delitos violentos en la capital de Estados Unidos aumentaron hasta junio de este año un 12 %, en comparación el mismo periodo del año pasado. Le sigue Los Ángeles con un incremento del 8,6 % y Filadelfia con 7 %, de acuerdo con datos sobre delitos publicados ​​por Fox News.

De manera que el tema de la violencia es otro reto que enfrenta la presidencia de Joe Biden en medio reclamos de grupos de supuesta justicia racial que exigen el desfinanciamiento de los cuerpos policiales. “La muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis a fines de mayo fue condenada con justicia, pero el evento ahora ha provocado una oleada de desprecio contra los pilares de la ley y el orden que no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos”, fue el análisis para ese momento de Heather Mac Donald, abogada e integrante del think thank Instituto Manhattan.

Que Starbucks anuncie el cierre definitivo de 16 tiendas luego de tiroteos y otras situaciones violentas, también genera molestias entre los empleados. “Creemos que no es justo que no se nos permitiera ser parte de esta decisión sobre nuestras condiciones de trabajo, ni que Starbucks afirme que no podía brindar una experiencia segura para nuestro lugar de trabajo”, declaró una de las empleadas en Seattle.