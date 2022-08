Según el austriaco Ludwig Wittgenstein, filósofo del lenguaje, hay tres formas de pensar: en la mente, hablando y al escribir. Pero las tres involucran al lenguaje. Fuera de éste, no hay pensamiento posible. Lo que no puede ser enunciado, técnicamente no existe. Hay una relación estrecha entre lenguaje y ser. Cuando algo es dicho, puede ser pensado, está siendo pensado, y por tanto existe, al meno en tal nivel lingüístico. Si no puede ser dicho, ni escrito, no puede pensarse tampoco y queda fuera de nuestra percepción de lo que existe.

Partiendo de esta base, los regímenes totalitarios pueden intentar rasurar el lenguaje, para controlar a los habitantes, ocultando paulatinamente palabras que refieren a realidades que el Estado no puede controlar.

Esa es también la idea detrás de la “neolengua” planteada por George Orwell en su clásica novela 1984. Esta nueva versión del inglés –la neolengua– deja fuera muchas palabras del “old speak”, del viejo inglés –que no es otro sino el actual–, o a las actuales les reduce significados, con el objetivo de controlar el pensamiento de los ciudadanos.

Bien, pues el supremacismo progresista, siempre ocupado en el control de la población, y apuntando al Nuevo Orden Mundial (el mencionado por George Bush padre, en 1991, en el contexto de la invasión a Irak), sabe desde hace décadas que en la realidad no se puede “reducir” el lenguaje, pero lo que sí se puede hacer es, más bien, acuñar terminología nueva, para imponer y ocultar su agenda.

El globalismo usa para ello “eufemismos”, es decir, conceptos que maquillan, disimulan la brutalidad de sus objetivos, nada humanistas, relacionados con el control demográfico, de la natalidad, y todo el veneno del marxismo posmoderno: crear e intensificar conflictos entre mujeres y hombres, entre heterosexuales y homosexuales, entre negros y blancos, entre indígenas y blancos, entre eco-animalistas y familias naturales, y sobre todo, entre cristianos y anticristianos.

Así, se ha especializado en construir y difundir megamasivamente una serie de términos muy cargados semiológicamente de ideología de género y marxismo posmoderno. Lo hace a través de la ONU –de la OMS y otras agencias–, como mediante el Foro Económico Mundial (WEF, en inglés), el mainstream media, el Big Tech, y un sinfín de autores y educadores que sólo repiten lo que les imponen sin cuestionar. El no cuestionar las imposiciones de organizaciones metanacionales y globalistas es la base del pensamiento hegemónico.

Deber de los guerreros de nuestra contrarrevolución cultural es cuestionar todo lo que se enseña como un dogma desde el globalismo. Dogma sólo los de la religión. Fuera de ahí, nada es dogma aceptable y debe ser puesto en tela de juicio. ¿Quién votó por la Agenda 2030, por ejemplo? ¿Quién votó por “en el año 2030 no tendrás nada y serás feliz”? Absolutamente nadie. ¿Quién votó cuando la Corte Suprema de Estados Unidos, en 1973, o en México y Colombia, recientemente, se aprueba el aborto? Nadie.

Debemos deconstruir toda esta terminología globalista porque somos buscadores de la verdad. No podemos permitir que la verdad sea eclipsada con palabras que suenan bonito, pero que ocultan un crimen. Cuidado con la relativización de los valores.

A continuación un breve glosario de términos progresistas y la verdad que ocultan.