La muerte de George Floyd fue un antes y después en la historia de Estados Unidos y posiblemente en el mundo. Vino de un llamado abierto a reducir la fuerza policial e incluso de una ola de asesinatos contra los miembros de las fuerzas del orden.

En comparación con el año pasado, aumentó 41 % la muerte de policías en los primeros seis meses del 2021, según registra la página oficial Down Memorial Page.

Los agentes han sido atropellados intencionalmente por vehículos, disparados y apuñalados hasta terminar con sus vidas.

Comparando con el 2019, el aumento fue del 58 %. De modo que los homicidios van en aumento cada año, más si se contrasta con el 2016, equivale a un aumento del 73 % con las cifras actuales.

En lo que va de 2021, 153 miembros del personal policial, además de nueve oficiales K-9, han sido declarados muertos cuando se tienen en cuenta el COVID-19, enfermedades relacionadas con el deber, choques accidentales de vehículos, ahogamientos y dolencias relacionadas con los atentados del 11 de septiembre del 2001.

La muerte más brutal registrada fue la del oficial correccional de Iowa, Robert McFarland. Fue asesinado amartillazos el 23 de marzo, el sargento.

Un mes antes, el oficial Dominic Jared Winum del Departamento de Policía de Stanley en Virginia fue acribillado a balazos, luego de llamar la atención de un conductor por una infracción de tráfico.

También la comunidad hispana ha perdido integrantes. El alguacil Dominic Vaca del condado de San Bernardino en California fue asesinado a tiros durante una emboscada en la persecución de un motociclista que huía el 31 de mayo.

El atropellamiento de policías a plena luz del día también ha sido registrado en cámara. El último caso fue descartado como intencional, ya que la mujer tras el volante tenía la excusa de estar alcoholizada.

Sin embargo, no es casual que las cifras se hayan disparado de la mano de la animosidad hacia la fuerza policial.

«Hacemos un llamado a un desembolso nacional de la policía», anunció Black Lives Matter en su página oficial apenas cinco días después de la muerte de George Floyd durante su detención por parte de la policía, que acusan fue por motivos raciales.

Este relato ya se ha incorporado en la cultura pop. Recientemente el rapero Tory Lanez lanzó un video donde aparece en un patrullero junto a un puerco que representa a la policía y el músico sale a disparar a todas las personas blancas a su alrededor.

De modo que lejos de buscar bajar la tensión racial lo está exacerbando.

No obstante, lo que se ve en los medios y la pantalla chica no es el sentimiento que acompaña a las comunidades. Una encuesta de Gallup encontró que el 81 % de los afroamericanos quiere presencia policial en sus barrios, de los cuales el 61 % quiere que la policía pase la misma cantidad de tiempo en su comunidad y el 20 por ciento respondió que les gustaría ver más policías en sus barrios.

Apenas el 19 % de los encuestados dijo que quería que la policía pasara menos tiempo en su zona.

When asked whether they want the police to spend more time, the same amount of time or less time than they currently do in their area, most Black Americans want the police presence to remain the same. https://t.co/OhWGq1CvJi #GallupBlackVoices pic.twitter.com/jyu12XCe1r

— GallupNews (@GallupNews) August 6, 2020