Los socialistas han diseñado una revolución semántica al convertir el significado de los términos en su contrario.

En el vocabulario de su «neolengua», como lo llamó George Orwell, hay un término «el principio del partido único». Ahora bien, etimológicamente partido se deriva del sustantivo parte. La parte sin hermanos ya no es diferente de su antónimo, el todo; es idéntica a él. Un partido sin hermanos no es un partido, y el principio de partido único es de hecho un principio sin partido. Es una supresión de cualquier tipo de oposición. La libertad implica el derecho a elegir entre el asentimiento y el disentimiento. Pero en la jerga noticiosa significa el deber de asentir incondicionalmente y la prohibición estricta de disentir. Esta inversión de la connotación tradicional de todas las palabras de la terminología política no es simplemente una peculiaridad del lenguaje de los comunistas rusos y de sus discípulos fascistas y nazis.

El orden social que, al abolir la propiedad privada, priva a los consumidores de su autonomía e independencia, y somete así a cada hombre al arbitrio de la junta central de planificación, no podría ganar el apoyo de las masas si no camuflara su carácter principal. Los socialistas nunca habrían engañado a los votantes si les hubieran dicho abiertamente que su fin último es arrojarlos a la esclavitud. Para su uso exotérico se vieron obligados a hablar de boquilla de la apreciación tradicional de la libertad.

Era diferente en las discusiones esotéricas entre los círculos internos de la gran conspiración. Allí los iniciados no disimulaban sus intenciones respecto a la libertad. La libertad era, en su opinión, ciertamente una buena característica en el pasado en el marco de la sociedad burguesa porque les proporcionaba la oportunidad de embarcarse en sus planes. Pero una vez que el socialismo ha triunfado, ya no es necesario el libre pensamiento y la acción autónoma de los individuos. Cualquier otro cambio sólo puede ser una desviación del estado perfecto que la humanidad ha alcanzado al llegar a la felicidad del socialismo. En tales condiciones, sería simplemente una locura tolerar la disidencia.

La libertad, dice el bolchevique, es un prejuicio burgués. El hombre común no tiene ideas propias, no escribe libros, no urde herejías ni inventa nuevos métodos de producción. Sólo quiere disfrutar de la vida. No le sirven los intereses de clase de los intelectuales que se ganan la vida como disidentes e innovadores profesionales.

Se trata, sin duda, del más arrogante desprecio al ciudadano de a pie jamás concebido. No es necesario discutir este punto. Porque la cuestión no es si el hombre común puede o no aprovecharse de la libertad de pensar, hablar y escribir libros. La cuestión es si el perezoso rutinario se beneficia o no de la libertad concedida a quienes le eclipsan en inteligencia y fuerza de voluntad.

El hombre común puede mirar con indiferencia e incluso con desprecio los tratos de las personas mejores. Pero está encantado de disfrutar de todos los beneficios que los esfuerzos de los innovadores ponen a su disposición. No comprende lo que, a sus ojos, no es más que una tontería. Pero en cuanto estos pensamientos y teorías son utilizados por empresarios emprendedores para satisfacer algunos de sus deseos latentes, se apresura a adquirir los nuevos productos. El hombre común es sin duda el principal beneficiario de todos los logros de la ciencia y la tecnología modernas.

Es cierto que un hombre de capacidades intelectuales medias no tiene ninguna posibilidad de ascender al rango de capitán de la industria. Pero la soberanía que el mercado le asigna en los asuntos económicos estimula a los tecnólogos y promotores a convertir para su uso todos los logros de la investigación científica. Sólo las personas cuyo horizonte intelectual no se extiende más allá de la organización interna de la fábrica y que no se dan cuenta de lo que hace funcionar a los empresarios, no advierten este hecho.

Los admiradores del sistema soviético nos dicen una y otra vez que la libertad no es el bien supremo. No vale la pena tenerla si implica pobreza. Sacrificarla para conseguir la riqueza de las masas, está a sus ojos plenamente justificado. Pero a excepción de unos pocos individualistas rebeldes que no pueden adaptarse a las costumbres de sus compañeros, todo el pueblo ruso es perfectamente feliz.

Podemos dejar sin decidir si esta felicidad fue también compartida por los millones de campesinos ucranianos que murieron de hambre, por los internos de los campos de trabajo forzado y por los líderes marxianos que fueron purgados. Pero no podemos pasar por alto el hecho de que el nivel de vida era incomparablemente más alto en los países libres de Occidente que en el Oriente comunista. Al ceder la libertad como precio a pagar por la adquisición de la prosperidad, los rusos hicieron un mal negocio. Ahora no tienen ni lo uno ni lo otro.

Ludwig von Mises