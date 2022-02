Los botontos del PP han sido traicionados, una vez más. Su propio partido —más bien partida—, ha votado a favor de la reforma laboral que perjudicará, en primer lugar, a los propios trabajadores, demandantes de empleo, parados de larga duración, etc., si bien es cierto que con un solo voto para así quedar bien con su electorado, y poder seguir engañándoles varias décadas más.

Ante lo sucedido, que es del dominio público, sólo veo tres interpretaciones posibles:

1- Que el PP actual, es decir, Casado, haya pactado, por debajo de la mesa su aprobación, para lo cual han comisionado a un diputado leal, de esos que los dicen que se tiren de un puente, y se tiran.

(Con pintas de cenutrio, dicho sea de paso, y sin ánimo de ofender).

Estamos hablando de 12.000 millones de euros que librará la Unión Europea, y claro, habrá para todos, y al decir esto, me refiero a la castuza política, no a nosotros, la plebe, que seguro que no nos llegará nada, o casi nada.

Desde luego, con este no líder, el PP va a seguir en la oposición hasta el día delo juicio final…

2- Que el diputado haya sido comprado, y tampoco me extrañaría nada.

En primer, habría que saber por qué no cumplió con su deber, acudiendo al Congreso, en un Pleno de tanta transcendencia…

¿Prefirió retozar en algún hotel de lujo, de esos que les pagamos los contribuyentes, con la amiga de turno, o, simplemente, ir al cine, de compras, dormir la siesta, etc.?

Teniendo en cuenta que sólo trabajan varios meses al año, y normalmente en jornada laboral de martes a jueves, es decir, tres días a la semana, no estaría de más que cumplieran con su función de culovotantes, cargo por el que perciben, como mínimo:

000 euros al mes de soldada, con las dos pagar extras correspondientes.

000 euros mensuales para hoteles, limpios de polvo y paja, es decir, sin retenciones, ni tener que declararlos por IRPF, pues se consideran gastos de representación.

(Aunque tengan piso en Madrid, y los hay que tienen hasta ocho propiedades inmobiliarias en la capital).

Tarjeta de crédito para pagar taxis, y pase oficial para vuelos y viajes, y en categoría preferente, que todavía hay clases, en compañías aéreas, Ave, etc., por supuesto gratis total, pues o paga el Estado.

Y encima, tiene los cojones de no acudir a votar, en una votación trascendental…

3- Que haya sido un fallo informático, por supuesto intencionado, organizado por el PSOE.

A grandes males, grandes remedios…

Al fin y al cabo, vivimos en una dictadura, totalitaria y bolivariana, pero la gente sigue sin enterarse.

Y cuando se quieran dar cuenta, ya será tarde.

Desde luego, si ese diputado no es expulsado del PP, ipso facto, u obligado a renunciar a su escaño, creo que nos podemos temer, en buena lid, lo peor, es decir, la complicidad del PP con el PSOE.

Y hasta ahora, que yo sepa, sólo VOX ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional…

Roma no paga a traidores, pero en la España actual los traidores, debidamente sobornados y enriquecidos, son los que viven mejor…