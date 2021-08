Si uno se guiara sólo por lo que lee o ve en los medios de comunicación, pensaría que estamos otra vez en la primavera de 2020. Los titulares están llenos de historias de hospitales abarrotados, personal médico desbordado y predicciones de personas que mueren en aparcamientos esperando atención médica. Los artículos de las noticias suelen citar a un empleado de algún tipo en varios hospitales y luego lo dejan así.

Es difícil saber qué hacer con estas historias. Al fin y al cabo, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020 oímos prácticamente lo mismo. Los gobiernos locales estaban construyendo hospitales improvisados en centros de convenciones, pero no se utilizaban. El hospital de desbordamiento de Memphis se cerró después de un año entero sin albergar a un solo paciente. A finales de 2020, tras meses de informes de los medios de comunicación de que los hospitales de Nueva York estaban totalmente desbordados, Andrew Cuomo anunció que los hospitales de Nueva York « nunca estuvieron desbordados ». Colorado construyó un hospital de desbordamiento para 2.200 pacientes. Nunca se utilizó . La primavera pasada, una instalación de desbordamiento de 17 millones de dólares en Houston fue desmantelada sin llegar a utilizarse .

Ahora nos dicen que esta vez van en serio y que los hospitales están a punto de desbordarse.

Sin embargo, según datos del Johns Hopkins, la mayoría de estos casos pueden ser exagerados. En Texas, por ejemplo, donde los hospitales han sido objeto de innumerables historias recientes sobre UCIs desbordadas, el estado está muy lejos de alcanzar sus primeros picos de 2020. Además, Texas está dotando de menos camas de UCI en general. La historia es la misma en Georgia , ese supuesto hogar de un « experimento de sacrificio humano » donde los funcionarios fueron de los primeros en poner fin a las órdenes de permanencia en casa en 2020. De hecho, está claro que la mayor parte del país —independientemente del uso de mandatos de máscaras o de órdenes de permanencia en el hogar— sigue estando muy por debajo de los niveles máximos anteriores.

Sin embargo, un caso atípico en términos de hospitalizaciones es el estado de Florida. Las cifras en Florida parecen estar más cerca de los picos anteriores que la mayoría de los otros estados, y el uso de la UCI es ahora mayor que el que había durante el verano de 2020.

¿Por qué?

Según muchos informes de los medios corporativos, esto debe ser porque el gobernador del estado es Ron DeSantis. Debido a su conexión con el movimiento Trump, los medios de comunicación se han centrado, como era de esperar, en DeSantis y sus políticas como supuestos impulsores del aumento de los casos de COVID en Florida. La preponderancia de los artículos de los medios de comunicación sobre Florida se cuidan de mencionar que el gobernador del estado, Ron DeSantis, se ha opuesto a los mandatos de mascarilla, a los pasaportes de vacunas y a las órdenes de permanecer en casa.

La implicación, por supuesto, es que la oposición de DeSantis a estas medidas ha causado de alguna manera el creciente número de hospitalizaciones de hoy.

Esta conexión es tan tenue, sin embargo, que incluso Philip Bump en el Washington Post -que claramente no es fan de DeSantis- admite que no está claro lo que está detrás de las cifras crecientes de Florida. Florida puede ser un caso atípico en términos de nuevas hospitalizaciones, pero no es un caso atípico en términos de política. Los estados que han sido relativamente laissez-faire en COVID, como Georgia, Texas, Dakota del Sur y Nebraska no han visto tendencias similares a las de Florida.

Además, Bump señala que Florida tiene tasas de vacunación más altas que muchos estados, con menos hospitalizaciones y menos muertes por COVID. Florida no es un caso atípico en términos de vacunación. Casi el 50 % de la población está totalmente vacunada en Florida —California está en el 53 %. Los floridanos están vacunados en mayor proporción que en Utah, Texas, Indiana, Ohio y Dakota del Sur. Sin embargo, todos estos otros estados tienen menos casos de nuevas muertes y hospitalizaciones, per cápita:

Algo hace que Florida sea excepcional en este caso: Estas cifras son lo suficientemente confusas (gracias a los períodos de notificación y a los retrasos en el recuento de casos y muertes) como para que se pueda argumentar que hay algún otro factor en juego además de la indiferencia de los dirigentes estatales. Y, de hecho, el problema puede ser otro. Es difícil de decir.

Además, incluso con el actual aumento de la hospitalización en Florida, es posible que el estado nunca llegue a alcanzar a estados como Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts en términos de muertes totales por COVID por millón. A fecha de 11 de agosto, Florida sigue ocupando el vigésimo sexto lugar del país en cuanto a muertes totales por millón, con 1.870. Nueva Jersey, Nueva York y Massachusetts siguen encabezando la lista con 3.003, 2.797 y 2.629 muertes por millón respectivamente . También hay indicios de que el actual aumento de los casos de covid —y la «oleada delta» en general— ya ha tocado techo.

Así que aquí vamos de nuevo — la narrativa no se presta a explicaciones fáciles. Los estados con cierres de larga duración, restricciones a los covid e incluso el aumento de los «incentivos» a las vacunas se han visto más afectados que los estados más laissez-faire en muchos casos, incluso después de que el virus haya tenido dieciocho meses para extenderse mucho más allá de las fronteras de los puntos calientes iniciales.

Pero para cualquiera que pueda recordar la narrativa de los medios de comunicación hace dieciocho meses, la historia actual le resultará bastante familiar. Los hospitales están desbordados. Pero si hacemos caso a los dictados de los tecnócratas del régimen, nos dicen, las cosas mejorarán notablemente. Los lugares que se niegan a acatar las órdenes de Washington tendrán muchas más muertes, enfermedades y destrucción económica. Los hechos nunca respaldaron esta historia en 2020. El veintiuno no se perfila como muy diferente.

Ryan McMaken es editor senior del Instituto Mises.