Derrick Rossi es un biólogo de Canadá, recientemente reconocido con el Premio Princesa de Asturias de la Investigación Científica y Técnica. Es decir, algo del tema entiende. Moderna, la empresa que él fundó, ha sido una de las encargadas de desarrollar una de las vacunas que han dado respuesta a la pandemia del coronavirus, por lo que su palabra tiene autoridad. Y Rossi no tiene dudas. En su opinión, el COVID-19 salió de un laboratorio chino en Wuhan.

Al inicio de esta pesadilla mundial, dos teorías se disputaban el inicio de la pandemia: la de las autoridades chinas, que responsabilizaban a los murciélagos (y a las personas que se los comían en sopa) y la de los “conspiranoicos”, que aseguraban que todo se trató de un arma biológica, diseñada en un laboratorio y “soltada” deliberadamente.

Sin embargo, con el correr de los meses, una tercera posición fue ganando lugar y credibilidad, tanto en los medios como en la comunidad científica: la que sostiene que el coronavirus pudo haber salido de un laboratorio, pero no necesariamente como un arma para usar ahora, sino como una fuga o error, que desafortunadamente quedó fuera de control. Para Rossi, la “sopa de murciélago” no justifica la pandemia global.

“No tenemos pruebas en ningún sentido, pero este virus es tan diferente al de los murciélagos que me parece improbable que haya sido un salto natural”, señaló. Pero, aunque reconoce no tener las “pruebas” en cuestión, el especialista se anima a decir que él, en su fuero íntimo, no tiene ninguna duda: “Es un hecho que un laboratorio en Wuhan trabajaba con él y yo estoy convencido de que salió de allí, que se les escapó. No creo que haya sido deliberado, simplemente estaban estudiándolo y hubo un accidente. China lo niega, claro, pero es la explicación que veo más lógica”, manifestó.

Hasta el momento, la comunidad internacional ha presionado al Partido Comunista para que brinde más detalles al respecto, pero la realidad es que no ha habido respuesta ni colaboración seria de las autoridades chinas. Pero más allá de la certeza sobre el pasado, Rossi hizo algunas declaraciones sobre el futuro. El científico aseguró que es posible que la vacunación y el tiempo generen una “inmunidad natural”, pero que también existe la posibilidad de que el virus comience a cambiar, convirtiéndose en algo “endémico como la gripe”, que requiera vacunación cada uno o dos años.