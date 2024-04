El presidente chileno, Gabriel Boric, llamó a consultas de su embajador en Venezuela, Jaime Gasmuri, debido a las declaraciones del canciller chavista Yván Gil sobre la organización delincuencial denominada ‘Tren de Aragua’, en las que negaba categóricamente la existencia de esta célula criminal y la tachaba como “ficción”, cuando la nación austral es una de la principales afectadas que sufre el flagelo de esta peligrosa banda.

Boric considera un “insulto” y hasta inaceptable tildar de “ficción” a las espeluznantes operaciones de la banda criminal que en la región secuestra, extorsiona, asesina, explota sexualmente a mujeres y trafica drogas, cuando Chile enfrenta el impacto de su expansión en la región. Ya hay al menos 150 detenidos vinculados a la organización.

Al respecto, afirmó que “las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela que desconocen la existencia del ‘Tren de Aragua’, un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Suramérica, son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y también a sus familias”.

Cualquier ilusión, esperanza o anhelo diplomático que el presidente de Chile, Gabriel Boric, mantenía sobre la relación de su gobierno con el régimen de Nicolás Maduro cayó al piso. Se hizo aún más evidente cuando el mandatario acusó a Venezuela de no cooperar con los países del sur, tal como lo hace con Estados Unidos en la lucha contra la migración irregular y el crimen organizado regional.

“Nos preocupa, además, la falta de colaboración por parte del Gobierno venezolano en áreas claves relacionadas con la seguridad, como por ejemplo, la expulsión de individuos responsables de cometer delitos a nuestro país en Venezuela (…) y Venezuela no está colaborando con los países del sur como si lo hace con Estados Unidos, si acepta expulsiones de Estados Unidos a Venezuela, pero no lo está haciendo con los países del sur y no se hace responsable de esta situación”, aseveró el presidente.