La presidente de Perú, Dina Boluarte, ha sido seducida por el lujo y la elegancia de los relojes suizos Rolex, pero esta atracción la ha llevado a enfrentarse a una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La posible posesión de tres modelos de esta marca, omitidos en su declaración pública de bienes, ha desencadenado la indagación sobre sus finanzas y decisiones éticas.

Un reporte de La Encerrona levantó las sospechas sobre los relojes de la mandataria, quien comenzó a lucir sus adquisiciones el año pasado. En fotografías colectadas por el medio, Boluarte aparece con un imponente Datejust de acero con oro rosado de 18 quilates, adornado con diamantes, un ejemplar de Rolex valorado en 14000 dólares. También hay registros donde porta un modelo de acero con un bisel de oro blanco, cuyo costo se estima en 8000 dólares, así como un tercer reloj Rolex que combina oro y cuero, cotizado en un valor similar.

Ninguno de los tres aparece. La Fiscalía allanó su domicilio, pero en una caja de madera ubicada en el baño de su dormitorio sólo aparecieron ocho relojes cuyas marcas van desde el Fossil, Bulova, Michael Kors y Swarovski. Todos guardan similitud, son redondos en tonos blancos, dorados y rosa. La mayoría de pulsera.

Destitución en debate

La historia de Boluarte como la primera jefe de Estado en Perú apunta a un posible final prematuro debido a su obsesión por los relojes. Si bien la mandataria se resiste a la posibilidad de abandonar su cargo, al asegurar que se mantendrá hasta 2026, las pesquisas hechas por los agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) solo complican su situación, especialmente tras el hallazgo de una caja vacía de un Rolex.

¿Dónde está el reloj? Es un misterio hasta ahora. Sin embargo, el Área de Enriquecimiento Ilícito de la Fiscalía colectó la serie del artículo para rastrear al comprador original de ese producto. La mandataria fue fotografiada por primera vez el 7 de junio de 2023, durante la ceremonia por el 143 Aniversario de la Batalla de Arica.

La caja es la evidencia más valiosa. Las autoridades revelan que tiene el sello de la Casa Banchero, una tienda con sede en Perú, cuyo gerente, Héctor Banchero, ya descartó que la presidente figurara entre sus clientes.

La versión de Boluarte es que sus relojes Rolex son de “antaño” y adquiridos con “esfuerzo”. Ante la Fiscalía le corresponderá demostrarlo. Para ello, solicitó una comparecencia “inmediata”. Así espera adelantar la diligencia prevista para el 5 de abril.

Admite que enfrenta una “turbulencia política” que la podría dejar fuera de la Casa de Pizarro. El partido Perú Libre, al cual pertenecía, consignó una moción de vacancia en su contra en el Congreso después del allanamiento en su domicilio. Sólo 26 parlamentarios de los 130 que componen la Cámara apoyaron la medida.

La baja adhesión no sorprende. El país enfrentó la salida del actual expresidente Pedro Castillo, por el autogolpe de Estado que pretendió llevar a cabo en diciembre de 2022. Además, la nación arrastra la fatal tendencia a la inestabilidad del Ejecutivo, luego de acumular seis presidentes en un periodo de cuatro años.

Con las barbas en remojo

El uso de relojes de lujo tiene en el radar de las autoridades al presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y máxima autoridad del Cusco, Werner Salcedo, por también aparecer en imágenes portando un posible un Rolex Submarine Date, que actualmente tiene un precio de 32900 dólares.

En sus únicas declaraciones hasta ahora asegura que el “reloj es prestado”. Insiste en que pertenece a un tercero a quien ya contactó para conocer la procedencia. “No soy experto, no sé si es una imitación u original. Es mejor que él responda. Tengo varios relojes. No soy de saber. Llamé a la persona para decirle. Me dijo que es personal” dijo a La República.

Sin embargo, hay contradicciones en su versión. Aunque Salcedo niega que la prenda con la cual aparece en la fotografía del inicio de obras en Huamanga, Ayacucho, en enero reconoce que en su cumpleaños, reconoce que recibió dos Rolex de regalo pero sin la documentación sobre estos ese mismo mes.

“Si me lo comprara tendría que pedir toda la documentación que se exige por los costos que un Rolex demanda. Tendría que decir a quien me regaló que me dé toda la documentación. También considero que quienes te regalan, independiente de su originalidad, te lo regalan porque eso quieren expresar. ¿Cómo negarse”, agregó.